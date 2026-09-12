Ataques rusos causaron la muerte de cinco civiles e hirieron a decenas en Ucrania tras las advertencias de Putin

Al menos cinco civiles murieron y decenas resultaron heridos este sábado como consecuencia de una nueva oleada de bombardeos perpetrados por las fuerzas rusas en distintas regiones de Ucrania. La escalada militar se produjo horas después de que el presidente Vladimir Putin advirtiera que un eventual despliegue de tropas europeas en territorio ucraniano significaría un conflicto directo con la Federación de Rusia.

La campaña de ataques aéreos de Moscú, que combina misiles balísticos y drones de propulsión a reacción, ha incrementado la presión sobre los sistemas defensivos locales. Según las autoridades ucranianas, las operaciones enemigas continúan apuntando a la infraestructura energética del país en la antesala del invierno, así como a centros urbanos poblados.

Incursiones nocturnas y daños en zonas residenciales

En la ciudad de Zaporiyia, el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov, confirmó la muerte de dos personas y heridas en una tercera luego de que drones rusos impactaran contra un sector residencial durante la noche. Asimismo, en Kryvyi Rih se registró la pérdida de una vida humana y tres heridos tras diversos bombardeos.

Por su parte, el puerto de Odesa sufrió un ataque masivo que dejó un saldo de 35 personas heridas. La ofensiva provocó severos destrozos en la infraestructura urbana, incluyendo la destrucción completa de los pisos superiores de un edificio residencial de gran altura, según detalló el gobernador regional Oleh Kiper.

Hacia la tarde del sábado, los ataques rusos alcanzaron la región de Zhytomyr, donde dos personas fallecieron tras un bombardeo dirigido contra un supermercado local.

Respuesta ucraniana e incursiones en territorio ruso

En paralelo, el presidente Volodímir Zelenski informó que las fuerzas armadas ucranianas ejecutaron ofensivas con drones contra dos instalaciones pertenecientes a la industria química rusa, ubicadas en las regiones de Samara y Perm.

Aunque los gobernadores de las provincias rusas afectadas no emitieron declaraciones oficiales de inmediato, reportes de medios independientes confirmaron los ataques con aeronaves no tripuladas contra las plantas químicas en ambas zonas.