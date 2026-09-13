Un dron ruso atacó un tren con destino a Varsovia a dos kilómetros de la frontera con Polonia

Tren atacado por Rusia donde se trasladaba el asesor del canciller alemán | Oficina de Prensa de la Compañía Ferroviaria Ucraniana Ukrzaliznytsia vía Associated Press

Un dron lanzado por las fuerzas rusas impactó este domingo contra un tren de pasajeros que realizaba el trayecto entre Kiev y Varsovia, a tan solo dos kilómetros de la frontera entre Ucrania y Polonia. El ataque, que no provocó víctimas ni heridos entre los 206 ocupantes del transporte, destruyó la locomotora y alcanzó una gasolinera en la región de Volinia, según la Compañía Ferroviaria Ucraniana Ukrzaliznytsi.

La gravedad del episodio derivó en la evacuación de las formaciones ferroviarias que operaban en el sector. Entre los pasajeros evacuados se encontraba Günter Sautter, asesor en política exterior del canciller alemán Friedrich Merz, quien retornaba de participar en reuniones estratégicas en Kiev junto a delegaciones del Reino Unido, Francia e Italia sobre las perspectivas de paz.

El ministro de Relaciones Exteriores de Polonia tildó el hecho como una "escalada" directa en el conflicto regional.

Masiva incursión aérea y víctimas en Odesa y ofensiva ucraniana contra refinerías en suelo ruso

El incidente se produjo en medio de un ataque nocturno en el que Rusia desplegó 453 aparatos aéreos no tripulados sobre territorio ucraniano. Las Fuerzas Aéreas de Ucrania reportaron la neutralización de 409 objetivos, entre los que se contaban drones Shahed, modelos con propulsión a reactor Gerbera y municiones merodeadoras S8000 Banderol.

Pese a las acciones de la defensa antiaérea, se confirmaron impactos en 13 emplazamientos diferentes. A su vez, las autoridades locales precisaron que dos personas perdieron la vida en la ciudad portuaria de Odesa luego de que un misil ruso impactara contra un edificio residencial de 25 plantas.

En forma paralela, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania confirmó la ejecución de ataques con drones contra infraestructura energética estratégica en el interior de la Federación de Rusia. Las incursiones alcanzaron la refinería de Nizhnekamsk, en la república de Tartaristán —donde la caída de un dispositivo provocó la muerte de dos personas al impactar cerca de un vehículo—, y la planta de Slaviansk-na-Kubani.