El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril tras nuevos ataques a la infraestructura energética en Oriente Medio

El precio internacional del petróleo sobrepasó este miércoles el umbral de los 100 dólares por barril, empujado por la creciente inestabilidad en Oriente Medio.

Una nueva oleada de ataques contra instalaciones petroleras y embarcaciones comerciales resintió la cadena de suministro global, desencadenando aumentos generalizados en las cotizaciones de los hidrocarburos y sus derivados.

El crudo Brent, de referencia en los mercados internacionales, avanzó casi un 3% hasta cotizar en 100,72 dólares por barril durante las primeras horas de la jornada. Por su parte, el valor del petróleo WTI (de referencia estadounidense) registró un incremento del 2,4%, alcanzando los 95,25 dólares por barril.

La disparada de las materias primas repercutió de inmediato en el mercado minorista de combustibles en Estados Unidos. Según relevamientos de la American Automobile Association (AAA), el precio promedio del galón de gasolina regular subió 7 centavos durante la noche hasta ubicarse en 4,22 dólares, cifra que representa una brecha superior a un dólar en relación con los valores registrados en el mismo período del año pasado.

El impacto más agudo se observa en el mercado de destilados. El diésel —insumo clave para el transporte de cargas y la actividad industrial— renovó sus marcas máximas tras encadenar subas continuas desde finales de la semana pasada. El promedio nacional del galón de diésel se posicionó en 5,94 dólares, marcando un incremento de 9 centavos respecto del valor registrado el último viernes y encendiendo alarmas por su eventual traslado a los precios al consumidor.