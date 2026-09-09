Ataque con drones rusos contra un tren de pasajeros en Ucrania

Un ataque ejecutado con drones por las fuerzas armadas rusas impactó contra un tren diésel de pasajeros en la región de Sumy (Sumshchyna), en el norte de Ucrania. De acuerdo con los reportes preliminares brindados por los equipos de rescate locales, al menos diez personas resultaron heridas a causa del impacto y posterior incendio de las unidades.

El ataque provocó llamas en la locomotora y en uno de los vagones de la formación suburbana. Efectivos del Servicio Estatal de Emergencias (SES) se desplazaron al lugar para combatir el fuego y brindar los primeros auxilios a las víctimas. Durante las tareas de asistencia y extinción de los focos ígneos, las fuerzas rusas concretaron un segundo bombardeo sobre el mismo sector, aunque no se registraron bomberos o personal de rescate lesionados.

En el marco del operativo de respuesta, las brigadas de emergencia y autoridades municipales evacuaron a 19 pasajeros que se encontraban en la zona afectada mediante el uso de un vehículo blindado del SES y unidades del transporte público local. Posterior al control total del incendio, el personal procedió al traslado de los afectados hacia puntos de contención designados.

La agresión armada provocó la interrupción del servicio ferroviario en la línea afectada. Frente a esta contingencia, un esquema coordinado entre el gobierno regional y las fuerzas de rescate movilizó un total de 60 personas en autobuses hacia destinos seguros.