Un dron estuvo a punto de impactar el avión de Zelenski en Moldavia

El avión que transportaba al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en su trayecto desde Moldavia hacia Oslo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron durante la maniobra de despegue.

La revelación fue formulada este miércoles por el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, durante una entrevista concedida a la radiotelevisión pública de ese país, NRK."Su vuelo estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad en la que vive", declaró el jefe del Ejecutivo noruego al hacer referencia al episodio. Store no brindó mayores precisiones sobre el origen o las características de la aeronave no tripulada, aunque describió el escenario como "una situación muy dramática" que "produce una fuerte impresión".

Asimismo, el primer ministro noruego relató pasajes del intercambio personal que mantuvo con el mandatario ucraniano a su arribo: "Le pregunté cómo había pasado la noche y me dijo que no había sido una buena noche, porque había estado al teléfono recibiendo información sobre dónde habían impactado los misiles".

La llegada de Zelenski a la capital noruega se produjo en la tarde del martes, en la antesala de las exequias del rey Harald V. Durante su permanencia en el país nórdico, el presidente ucraniano encabezó reuniones de trabajo con Store, el ministro de Finanzas Jens Stoltenberg y el canciller Espen Barth Eide, centradas en el financiamiento de cooperación civil y el suministro de equipamiento militar, con especial énfasis en la provisión de sistemas de defensa antiaérea. Tras concluir los encuentros en territorio europeo, la comitiva oficial partió con destino a Canadá.

Con información de Euronews