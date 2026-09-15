¿Fin al Reino Unido? Partidos independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron una alianza histórica por la autodeterminación

Ministro principal de Escocia, John Swinney | Ministro principal de Gales, Rhun ap Iorweth | Presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald | Vicepresidenta del Sinn Féin y ministra principal del norte de Irlanda, Michelle O'Neill | EFE

Los principales partidos independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmaron este lunes en Cardiff, la capital galesa, un memorando conjunto mediante el cual proclamaron su "derecho a la autodeterminación" y advirtieron a la administración central de Londres que "ningún gobierno en Westminster tiene derecho a bloquear la democracia".

La firma del documento reunió a John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés (SNP); Rhun ap Iorwerth, del galés Plaid Cymru; Michelle O’Neill, dirigente del Sinn Féin y primera ministra de Irlanda del Norte; y Mary Lou McDonald, presidenta del Sinn Féin y líder de la oposición en la República de Irlanda.

En el acuerdo, los dirigentes aclararon que entre sus organizaciones existen "diferentes posturas constitucionales", por lo que precisaron que "cada nación determinará su propio futuro a su manera y en su tiempo".

Asimismo, el texto incluye una manifiesta voluntad de reacercamiento hacia el bloque continental tras las consecuencias del Brexit: "El Brexit dañó nuestras economías y limitó las oportunidades de nuestra gente. Creemos en el futuro de nuestras naciones como pertenecientes a la Unión Europea, y queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer estas relaciones europeas".

En esa línea, el memorando sostiene que "el tiempo de Westminster llega a su fin" y propone la búsqueda de "naciones que trabajan juntas como iguales".

Pese a que el documento consensuado evita establecer un calendario específico o emplear de forma explícita la palabra "referéndum", tanto Swinney como O’Neill manifestaron en la posterior conferencia de prensa su reclamo de consultas populares para Escocia e Irlanda del Norte.

Por su parte, el galés Rhun ap Iorwerth evitó fijar plazos temporales y matizó el alcance del encuentro al declarar: "Nunca he estado interesado en la ruptura del Reino Unido, sino en desarrollar competencias. No soy un aislacionista, no creo en la idea de cerrarnos al mundo".

Ante la realización de la Cumbre, el primer ministro británico, Andy Burnham, se pronunció a través de un portavoz oficial para restar centralidad al reclamo y ratificar la postura del Ejecutivo central: "El Reino Unido da lo mejor cuando los pueblos se unen alrededor de valores compartidos y para resolver problemas, más que en la división".

Asimismo, la administración de Londres remarcó que se encuentra enfocada en las prioridades económicas de la ciudadanía antes que en "enredarse en debates constitucionales o futuros referéndums".