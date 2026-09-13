Un 63% de los chilenos exige defender la soberanía en el Estrecho de Magallanes tras la tensión con Argentina

Armada de Chile en el Estrecho de Magallanes | Foto: Archivo

Un contundente 90% de la población chilena sigue con atención las tensiones diplomáticas surgidas en las últimas semanas con la Argentina respecto a la delimitación y proyección soberana en la zona del Estrecho de Magallanes. La controversia en el extremo austral se consolidó como el tema de mayor impacto en la opinión pública trasandina, según se desprende del estudio de la consultora Agenda Criteria dada a conocer por 24horas.cl.

Según ese relevamiento, un 63% de los consultados demandó que Chile mantenga una postura inflexible en la defensa de su soberanía sobre el Estrecho, incluso si esa posición genera controversias diplomáticas con el Estado argentino. La prioridad por el resguardo territorial cruzó a todo el arco político, registrando un 81% de adhesión en sectores de izquierda y un 60% en los espacios de derecha, mientras que solo un 27% optó por anteponer las relaciones bilaterales.

El clima de tensión en el Atlántico Sur y el canal patagónico reconfiguró el debate público en el país vecino, donde un 44% de los participantes sostuvo que la presencia internacional de Chile se percibe más débil en comparación con el último lustro.

En este marco de fuerte sensibilización nacional por los límites australes, la evaluación sobre la gestión del presidente José Antonio Kast experimentó variaciones menores, situando su nivel de aprobación en un 31% —un punto más respecto a la medición previa— y reduciendo su nivel de desaprobación al 55%.