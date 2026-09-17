Vuoto respaldó la Base Naval Integrada y pidió que Ushuaia participe en su desarrollo estratégico

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, respaldó el desarrollo de la Base Naval Integrada y sostuvo que la infraestructura puede fortalecer las capacidades operativas del país y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades económicas de la ciudad a partir de la logística antártica.

Durante una entrevista con Alejandro Bercovich en Radio con Vos, Vuoto afirmó que “la base naval integrada es una base que viene a fortalecer nuestras capacidades operativas” y recordó que el proyecto comenzó durante el gobierno de Alberto Fernández, con avances durante la gestión del entonces ministro de Defensa Jorge Taiana.

Según explicó, la obra alcanzó un avance cercano al 10 por ciento, principalmente a partir de trabajos de movimiento de suelo. “El total de porcentaje de movimiento de suelo en una obra en Ushuaia, por las características de la zona, es del 18 por ciento del total de obra”, señaló.

Para Vuoto, la infraestructura también puede convertirse en un factor de desarrollo para Ushuaia y consolidar su posición como centro de operaciones vinculadas con la Antártida. “Ojalá que se convierta en un polo logístico antártico”, sostuvo, al remarcar que la ubicación de Ushuaia y su relación con los pasos bioceánicos le otorgan un valor estratégico para ese tipo de actividades.

En ese sentido, consideró que el desarrollo de la Base Naval puede generar actividad económica y empleo a través de una mayor demanda de servicios y proveedores locales. “Nosotros vemos muy favorable la base”, afirmó, y agregó que “va a generar un movimiento económico muy importante, una red de proveedores locales”.

El intendente también valoró la propuesta del gobernador Gustavo Melella para conformar una mesa de trabajo entre los gobiernos nacional, provincial y municipal. Según planteó, la construcción de la Base Naval “también va a cambiar la dinámica de la ciudad”.

Otro de los puntos abordados fue el destino de las tierras pertenecientes a la Armada que se encuentran dentro del ejido urbano. Vuoto sostuvo que el Gobierno nacional debería revisar la posibilidad de rematar esos terrenos y remarcó que se trata de espacios ubicados en sectores estratégicos de Ushuaia.

“Lo primero que tendría que revisar el Gobierno Nacional es cortar el remate de las tierras de la Armada”, afirmó. Según explicó, esas tierras “van a tener un rol fundamental logístico” si avanza el desarrollo de la Base Naval Integrada.

La discusión también estuvo vinculada con la cuestión Malvinas y los recursos estratégicos del Atlántico Sur. Vuoto sostuvo que la causa debe ser abordada desde una perspectiva que incluya no solamente la memoria histórica, sino también "los recursos naturales y el desarrollo estratégico de la región”.

Vuoto también fue consultado por la presencia de militares estadounidenses en Tierra del Fuego y los ejercicios realizados junto con integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas. “Sí hay presencia de militares de Estados Unidos”, afirmó, aunque planteó la necesidad de analizar el marco normativo correspondiente y recordó que la Constitución Nacional contempla la intervención del Congreso para autorizar el ingreso de tropas extranjeras.

Finalmente, el intendente vinculó el desarrollo de la Base Naval con la ampliación de la matriz productiva de Ushuaia y el posicionamiento de la ciudad frente a la actividad antártica. “Uno acompaña, como lo hicimos allá en el 2022, y entendíamos que esta base en realidad viene a ampliar la matriz productiva también de la ciudad”, afirmó.

“Creo que tenemos un contexto internacional que aprovechar, y que la causa Malvinas es transversal a las diferentes posturas partidarias”, concluyó.