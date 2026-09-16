Comienza en Río Grande un juicio contra un hombre de 70 años acusado de abuso sexual

Tribunales Río Grande

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte iniciará este jueves a las 9.30 un juicio oral y no público contra un hombre de 70 años, acusado del delito de abuso sexual simple en perjuicio de su sobrina.

De acuerdo con la acusación que será analizada durante el debate, los hechos investigados comprenden distintos episodios de tocamientos de índole sexual que habrían ocurrido hasta 2019, cuando la víctima era menor de edad.

Durante la etapa testimonial está prevista la declaración de ocho testigos, cuyos testimonios formarán parte de la prueba que deberá ser valorada por el Tribunal para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.

El debate será presidido por el juez Pedro Fernández, acompañado en las vocalías por el juez Eduardo López y la jueza Natalia Buitrago. La Secretaría estará a cargo de Natalia Caballero.

La representación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo de la fiscal Mónica Macri, mientras que la defensa particular del acusado será ejercida por el abogado Francisco Giménez.

Por tratarse de una causa relacionada con un delito contra la integridad sexual y con hechos en los que la víctima era menor de edad, el juicio se desarrollará de manera oral y no pública, conforme a las medidas de protección previstas para este tipo de procesos.

La realización del debate permitirá producir la prueba testimonial y demás elementos incorporados al expediente antes de que el Tribunal determine, al finalizar el proceso, la situación penal del acusado.

Por el vínculo, la Justicia no dio a conocer la identidad del acusado.