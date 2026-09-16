Monotributo 2026: categorías, cuánto se paga, topes de facturación y cómo saber cuál te corresponde

El Monotributo 2026 establece nuevas categorías, topes de facturación y valores mensuales para los pequeños contribuyentes. Los montos vigentes rigen desde el 1 de agosto de 2026, según la información publicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El régimen simplifica el cumplimiento de distintas obligaciones tributarias y reúne en una cuota mensual componentes impositivos y previsionales, según la situación de cada contribuyente.

Monotributo 2026: cuáles son las categorías y cuánto se paga

Las categorías van desde la A hasta la K. La categoría que corresponde a cada contribuyente no depende únicamente de la facturación: también pueden considerarse la superficie afectada a la actividad, el consumo anual de energía eléctrica y los alquileres devengados, entre otros parámetros.

Valores vigentes desde el 1 de agosto de 2026:

Categoría Facturación anual máxima Cuota mensual total* A $12.009.410,45 $49.527,18 B $17.595.182,74 $56.379,08 C $24.670.494,31 $66.020,12 D $30.628.651,43 $84.612,93 E $36.028.231,33 $119.811,45 F $45.151.659,41 $150.784,21 G $53.995.798,87 $230.312,94 H $81.924.660,37 $522.706,68 I $91.699.761,90 $963.747,86 J $105.012.519,20 $1.167.299,76 K $126.610.838,75 $1.614.446,04

*La cuota total publicada por ARCA puede variar según se trate de locaciones y prestaciones de servicios o venta de cosas muebles, y según los componentes que correspondan a cada contribuyente. La tabla utiliza los valores de la columna de servicios de la escala oficial para simplificar la consulta.

En el caso de la categoría A, por ejemplo, el límite anual de ingresos brutos es de $12.009.410,45, mientras que la categoría K permite ingresos de hasta $126.610.838,75.

¿Cómo se determina la categoría del Monotributo?

Para determinar la categoría se deben analizar los parámetros correspondientes a los últimos 12 meses de actividad.

Entre los principales factores se encuentran:

Ingresos brutos anuales.

Superficie afectada a la actividad , cuando corresponde.

Energía eléctrica consumida anualmente.

Alquileres devengados anualmente.

Precio unitario máximo de venta , en el caso de quienes comercializan bienes.

Por eso, no siempre alcanza con mirar cuánto se facturó para determinar la categoría.

¿Cuándo hay que recategorizarse?

La recategorización del Monotributo se realiza dos veces al año: en febrero y en agosto.

En cada período se deben evaluar los parámetros correspondientes a los últimos 12 meses. Si los valores superan o quedan por debajo de los límites de la categoría actual, puede corresponder una modificación.

Quienes mantienen su categoría no tienen que realizar ninguna acción. Tampoco deben recategorizarse quienes tienen menos de seis meses de actividad.

El trámite se realiza desde el Portal Monotributo, utilizando clave fiscal. Si hubo modificaciones en los ingresos, alquileres, superficie o consumo de energía, el contribuyente debe actualizar su situación.

¿Qué pasa si se supera el límite de la categoría?

Superar los parámetros establecidos puede obligar al contribuyente a cambiar de categoría. Pero cuando se exceden determinados límites máximos del régimen, pueden configurarse causales de exclusión del Monotributo.

ARCA contempla, entre otras situaciones, exceder el máximo de ingresos de la categoría K, superar los límites de superficie o alquiler, superar el precio unitario máximo de venta o registrar determinadas inconsistencias entre los ingresos declarados, gastos y movimientos bancarios.

La exclusión también puede producirse por otras situaciones previstas por la normativa, por lo que no conviene evaluar únicamente la facturación.

¿Cómo se factura siendo monotributista?

Los monotributistas deben emitir comprobantes electrónicos. Para las operaciones habituales corresponde utilizar factura tipo C, mientras que para exportaciones corresponde el comprobante tipo E.

Antes de comenzar a facturar es necesario habilitar un punto de venta y seleccionar el sistema mediante el cual se emitirán los comprobantes.

ARCA dispone además de herramientas online para emitir facturas desde una computadora o un dispositivo móvil.

¿Qué incluye el pago mensual?

El Monotributo reúne distintos componentes. Dependiendo de la situación del contribuyente, la cuota puede incluir:

Impuesto integrado.

Aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Aportes a la obra social.

No todos los monotributistas están obligados a ingresar cada uno de estos componentes. Existen situaciones particulares y excepciones contempladas por ARCA.

¿Qué pasa si tengo una deuda de Monotributo?

Las obligaciones impagas pueden regularizarse mediante los mecanismos de pago disponibles para los contribuyentes. ARCA mantiene un plan de facilidades de pago permanente que permite incluir determinadas obligaciones correspondientes al régimen simplificado, incluso en algunas situaciones en las que la deuda se encuentra en gestión judicial.

Las condiciones, intereses y obligaciones que pueden incluirse dependen del régimen vigente al momento de realizar la adhesión.

¿Quiénes pueden ser monotributistas?

El régimen está destinado a pequeños contribuyentes que desarrollen determinadas actividades, entre ellas la venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios. También contempla situaciones específicas para integrantes de cooperativas y otras modalidades previstas por la normativa.

¿Cómo saber qué categoría de Monotributo tengo?

La categoría puede consultarse a través del portal oficial de Monotributo de ARCA. Para determinar si corresponde mantenerla o modificarla, es necesario comparar la situación de los últimos 12 meses con los parámetros vigentes.

La recategorización simplificada permite consultar dentro del sistema información sobre la facturación anual registrada y facilita el proceso para determinar si corresponde realizar cambios.

Monotributo 2026: preguntas frecuentes

¿Cuál es la categoría más baja del Monotributo?

La categoría A es la inicial del régimen.

¿Cuál es la categoría más alta?

La categoría K es actualmente la categoría máxima del Monotributo.

¿Cuál es el máximo de facturación anual del Monotributo 2026?

Para la categoría K, el límite de ingresos brutos anual es de $126.610.838,75 desde el 1 de agosto de 2026.

¿Cuándo se hace la recategorización?

En febrero y agosto, tomando como referencia los últimos 12 meses de actividad.

¿Tengo que recategorizarme si sigo en la misma categoría?

No. Si los parámetros no cambiaron de manera que corresponda modificar la categoría, no es necesario realizar el trámite.

¿El Monotributo incluye obra social y jubilación?

Puede incluir aportes al SIPA y a la obra social, aunque existen excepciones según la situación de cada contribuyente.

¿Puedo facturar siendo monotributista?

Sí. Los monotributistas pueden emitir comprobantes electrónicos y, para las operaciones habituales, utilizan factura C.

¿Qué organismo administra actualmente el Monotributo?

La administración del régimen corresponde a ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Importante: los valores, topes y condiciones del Monotributo pueden modificarse. Esta guía toma como referencia los parámetros oficiales vigentes desde el 1 de agosto de 2026 y deberá actualizarse cuando ARCA publique nuevas escalas.