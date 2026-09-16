Presupuesto 2027 | Gastón Díaz anticipó un Presupuesto con menos recursos y foco en los servicios esenciales de Río Grande

Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz | Foto: Archivo

El secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Gastón Díaz, anticipó los principales lineamientos del Presupuesto 2027, que será presentado el próximo 30 de septiembre ante el Concejo Deliberante y estará condicionado por una disminución de los recursos disponibles.

En una entrevista con el periodista Guillermo Lacaze, por FM La Isla, el funcionario explicó que la caída del consumo repercutió sobre distintas fuentes de financiamiento municipal. Según detalló, la menor actividad económica impactó sobre la recaudación de Ganancias y, en consecuencia, sobre la coparticipación nacional. También señaló una disminución de los Ingresos Brutos, con efecto sobre la coparticipación provincial, y una baja de las regalías hidrocarburíferas.

Uno de los datos centrales aportados por Díaz fue la composición de los ingresos municipales. El 82% de los recursos proviene de la coparticipación nacional, provincial y las regalías, mientras que el 18% restante corresponde a impuestos, tasas y contribuciones abonados por los vecinos de Río Grande.

Ante este escenario, el Municipio decidió redefinir sus prioridades y concentrar los recursos disponibles en aquellas prestaciones que considera de responsabilidad directa. Entre ellas, Díaz mencionó el mantenimiento de las calles, los espacios verdes y las plazas, el servicio de agua potable, el transporte público y la recolección de residuos.

“Nos obligó a concentrarnos pura y exclusivamente como Municipio en la responsabilidad que tenemos sobre el estado de nuestras calles”, sostuvo el funcionario, al referirse además al plan de remediación vial previsto para la ciudad.

Salud y obras

Díaz también señaló que la Municipalidad continuará sosteniendo 15 dispositivos de salud, pese a considerar que la responsabilidad principal sobre el sistema sanitario corresponde al Gobierno provincial.“En Río Grande nosotros, por decisión del Intendente, seguimos y continuamos con estos 15 dispositivos de salud para poder contener la salud pública”, afirmó.

Según explicó, la diferenciación entre las responsabilidades de cada nivel del Estado fue necesaria para poder preservar los servicios municipales en un contexto de menores ingresos.

La reducción del financiamiento nacional también impactó sobre distintas obras previstas o iniciadas en Río Grande. Díaz mencionó el nodo logístico para camiones, la terminal de colectivos, el Centro de Emprendedores y obras vinculadas al sistema de líquidos pluviales.

Entre los proyectos que el Municipio pretende sostener se encuentra el Natatorio Municipal, cuya construcción comenzó con financiamiento nacional y que, según explicó el funcionario, deberá ser finalizada con recursos municipales luego de la interrupción de esos fondos.

Díaz afirmó que la intención de la gestión de Martín Perez es completar la obra y ponerla a disposición de los vecinos. También mencionó el edificio de la Dignidad, donde se proyectan distintas actividades comunitarias.

Un presupuesto condicionado por la caída de recursos

El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ingresar al Concejo Deliberante el 30 de septiembre. Díaz anticipó que será elaborado bajo un esquema de presupuesto por programas, con el objetivo de establecer con precisión hacia qué áreas se destinarán los fondos disponibles.

El funcionario sostuvo que la disminución de los recursos obliga a administrar las prioridades, pero planteó que el debate sobre las cuentas públicas no debería limitarse únicamente al equilibrio presupuestario.

“Me parece mucho más importante que el Estado genere un movimiento económico y productivo mayor que lo que cuesta a la gente”, afirmó.

En esa línea, agregó: “No puede el Estado costarle a la gente más de lo que el Estado aporta para el desarrollo del trabajo, para la producción, para el empleo”.