Abrieron la inscripción para puestos de comida en el desfile del 12 de octubre en Ushuaia
La Municipalidad de Ushuaia habilitó la convocatoria para que las instituciones locales soliciten la instalación de puestos de venta de comida durante el tradicional desfile cívico-militar del próximo 12 de octubre, en el marco de las actividades conmemorativas por el 142° aniversario de la fundación de la ciudad.
El llamado se encuentra destinado de forma exclusiva a entidades deportivas y culturales con sede en Ushuaia, con el propósito de otorgarles un espacio operativo dentro del evento que les permita recaudar recursos económicos para el financiamiento de sus proyectos e iniciativas comunitarias.
Las organizaciones interesadas en participar deberán formalizar su solicitud antes del 30 de septiembre inclusive, completando el formulario digital dispuesto por el Municipio a través del enlace
Asimismo, desde la administración municipal informaron que las instituciones que requieran realizar consultas o solicitar mayor información sobre las pautas operativas del espacio pueden comunicarse con la Central de Atención Vecinal (CAVUSH) mediante la línea de WhatsApp al 2901-607236.