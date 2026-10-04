Ushuaia homenajeó a sus pioneros y antiguos pobladores en un nuevo aniversario de la ciudad

En el marco de las actividades por el mes aniversario de Ushuaia, la Municipalidad llevó adelante este domingo el acto oficial en homenaje a los Pioneros y Antiguos Pobladores de la ciudad. La ceremonia buscó reconocer a quienes formaron parte de la consolidación comunitaria y dejaron su huella en la historia de la capital fueguina.

El encuentro tuvo lugar junto al monumento a los Antiguos Pobladores —obra del artista local Antonino Pilello— y congregó a familias pioneras, autoridades provinciales y municipales, concejales, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y vecinos de la ciudad.

Durante la conmemoración se puso en valor la historia de los pueblos originarios Yámanas y Selk'nam como primeros habitantes de estas tierras, junto al aporte de las familias e inmigrantes que enfrentaron las rigurosidades del aislamiento y el territorio para echar raíces en la región.

Sobre el significado de la jornada, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política municipal, Omar Becerra, destacó "la importancia de mantener viva la memoria de quienes construyeron la Ushuaia de hoy" y valoró el encuentro como un espacio para "reconocer a las familias pioneras que, junto a los pueblos originarios, forman parte de la identidad de la ciudad".

La ceremonia contó con la presencia de la vicegobernadora Mónica Urquiza junto a funcionarios del Gobierno provincial y del Gabinete municipal, entre ellos el secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili; el secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra; la secretaria de Turismo, Viviana Manfredotti; la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Carolina Yutrovic; y ediles del Concejo Deliberante.

De esta manera, la jornada permitió renovar el reconocimiento a la memoria viva del municipio y reafirmar el compromiso institucional de preservar las raíces e historia de la comunidad hacia el futuro.