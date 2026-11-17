Intendente de Río Grande, Martín Pérez | Foto: Archivo

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, encendió las alarmas sobre la crítica situación financiera que atraviesa el Municipio debido a la deuda de coparticipación que mantiene el Gobierno de Tierra del Fuego. Durante una rueda de prensa, el jefe comunal denunció que la retención de fondos alcanzó niveles que comprometieron directamente las obligaciones de la ciudad y advirtió que, de no mediar un acuerdo, la gestión iba camino a no poder afrontar los salarios de fin de año.

"Nosotros venimos con una deuda de coparticipación cercana a los 18.000 millones de pesos, una deuda que se ha incrementado a lo largo de este año exponencialmente", afirmó Pérez. El intendente comparó la cifra actual con la de fines del año pasado, cuando el monto rondaba los 11.000 millones, y cuestionó la viabilidad de la gestión: "¿Cómo se puede administrar una ciudad correctamente cuando una deuda se incrementa casi en un 100%?".

Para dimensionar la gravedad del conflicto, Pérez explicó que durante las semanas previas a la última reunión, el Municipio percibía casi 800 millones de pesos menos de lo que le correspondía por ley. "Es decir, que nos retenían indebidamente casi 800 millones de pesos semanales", denunció.

Riesgo de no pagar salarios y el compromiso provincial

El impacto de estas retenciones semanales puso al Municipio contra las cuerdas. Según manifestó el intendente, si el recorte se mantenía hasta diciembre, la comuna habría enfrentado serias dificultades para cumplir con sus principales obligaciones financieras. "Entrábamos en una proyección que hacía justamente peligrar la posibilidad del pago de salario, de aguinaldo, de plus vacacional", advirtió.

Además de los compromisos salariales, Pérez recordó que la administración debe garantizar servicios esenciales como la potabilización del agua, la recolección de residuos, el transporte público y la continuidad de las obras públicas.

Para descomprimir la situación, el viernes pasado funcionarios municipales mantuvieron una segunda reunión con representantes del Ministerio de Economía provincial. Como resultado del encuentro, el ministro se comprometió a regularizar los envíos semanales.

Pérez reconoció que durante la última semana la situación se normalizó, aunque aclaró que la deuda acumulada permanece prácticamente sin modificaciones. Por ese motivo, adelantó que este viernes habrá una nueva reunión en la que esperan recibir una propuesta formal del Ejecutivo provincial para empezar a saldar el monto total.

El conflicto por el coeficiente y la mirada política

En otro tramo de su exposición, el jefe comunal apuntó contra las modificaciones en el coeficiente de distribución de los recursos coparticipables. Pérez cuestionó que un decreto provincial firmado originalmente por el gobernador Gustavo Melella haya sido posteriormente corregido por la vicegobernadora, una situación que calificó como "extraña". Según estimó, estas diferencias representan aproximadamente 400 millones de pesos mensuales para Río Grande.

Sobre el final, el intendente diferenció su gestión de la coyuntura electoral. "La política atraviesa y hay muchos que ya están en campaña y están pensando en el año que viene y están apurados", expresó, en contraste con su intención de priorizar la continuidad de los servicios municipales. "Yo espero que esto se normalice por el bien de la ciudad, por el bien de los vecinos, porque todos queremos que Río Grande salga adelante", concluyó.