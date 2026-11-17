Aaron Moreira junto a su abogado durante el juicio en su contra

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte condenó este martes a Aaron Moreira, de 22 años, a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo tras hallarlo responsable del delito de homicidio simple en perjuicio de Alberto Scariot, de 41 años, y por lesiones leves contra el hijo de la víctima, quien es menor de edad.

De acuerdo con lo expuesto durante el debate, el episodio se desencadenó durante la madrugada del 10 de noviembre de 2025 en el barrio Los Cisnes. Moreira se presentó en una vivienda para reclamar dinero a uno de sus ocupantes y, tras un enfrentamiento en el que el dueño de la casa intentó expulsarlo y lo golpeó con los puños, el joven atacó a Scariot con un arma blanca.

Las heridas provocadas por el acusado le ocasionaron la muerte a Scariot días después, mientras permanecía internado en el hospital. Durante el mismo ataque también resultó herido el hijo de la víctima.

El Tribunal, presidido por el juez Eduardo López e integrado por los jueces Verónica Marchisio y Pedro Fernández, no solo dictó la pena de prisión, sino que también ordenó que se adopten las medidas necesarias para que el condenado reciba tratamiento por su consumo problemático de sustancias.

Los alegatos de las partes

Durante la etapa de alegatos, el fiscal Ariel Pinno solicitó una condena de ocho años de prisión. Al fundamentar su pedido, el representante del Ministerio Público hizo referencia a las situaciones de desamparo familiar y falta de asistencia estatal que había atravesado el acusado, y pidió que esas circunstancias fueran consideradas al momento de establecer la pena.

Por su parte, el defensor oficial Eduardo Tepedino solicitó la absolución de Moreira argumentando que había actuado en legítima defensa. No obstante, como planteo alternativo, pidió que en caso de ser declarado culpable se le impusiera la pena mínima prevista para el homicidio simple, equivalente a los ocho años de prisión que finalmente se le aplicaron.

Los fundamentos completos de la sentencia se darán a conocer el próximo 4 de diciembre a las 13 horas.