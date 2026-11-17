El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) puso en marcha la primera etapa del operativo de listado de viviendas y actualización cartográfica de la Muestra Maestra Urbana. En Tierra del Fuego, los trabajos se llevan adelante de manera conjunta con el equipo del Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC).

El relevamiento de campo ya comenzó en las localidades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. La tarea contempla recorridos territoriales para identificar y registrar viviendas particulares y locales, con el propósito de actualizar la información habitacional de la provincia. Estos datos formarán parte de una base estadística nacional que permitirá seleccionar las viviendas destinadas a las distintas encuestas a hogares previstas para los próximos diez años.

El operativo tiene un alcance nacional que prevé listar aproximadamente 2.400.000 viviendas en áreas seleccionadas de 11 provincias, entre ellas Tierra del Fuego. En el territorio fueguino, la participación del equipo del IPIEC resulta central para ejecutar las tareas de campo en coordinación con los lineamientos técnicos del organismo nacional.

Cómo identificar a los encuestadores

Desde el INDEC informaron que los trabajadores afectados al operativo estarán debidamente identificados con pecheras y credenciales institucionales. Los vecinos podrán verificar su identidad ingresando al sitio web oficial encuestadores.indec.gob.ar.

Asimismo, se aclaró que los listadores no deberán ingresar a las viviendas ni a los locales, ya que el procedimiento se realiza mediante observación desde el exterior. Toda la información recopilada será estrictamente confidencial y estará protegida por el secreto estadístico establecido en la Ley Nacional 17.622.

Para consultas, el INDEC habilitó el Centro Estadístico de Servicios a través del correo electrónico [email protected] y del teléfono 54 11 5031-4632.