Juzgan a un hombre acusado de abusar de una empleada que trabajaba en su domicilio

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte dará comienzo este martes a un juicio contra un hombre de 41 años acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de quien entonces fuera su empleada doméstica.

El proceso judicial analizará un hecho denunciado que habría ocurrido en el año 2019 en la ciudad de Río Grande, donde la víctima realizaba de manera eventual tareas de limpieza en la vivienda del imputado. El acusado, de 41 años de edad, llega a esta instancia del juicio en condición de libertad.

El debate estará encabezado por el juez Pedro Fernández en la presidencia del tribunal, acompañado por Eduardo López y Natalia Buitrago en calidad de vocales, mientras que la secretaría del trámite estará a cargo de Natalia Caballero.

La acusación formal estará representada por el Ministerio Público Fiscal mediante la actuación del Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte, Martín Bramati. Por su parte, la defensa técnica del imputado estará bajo la representación del abogado particular Francisco Ibarra.

Durante las audiencias previstas para el desarrollo del juicio se espera la recepción de pruebas y la declaración testimonial de siete personas antes de que las partes presenten sus alegatos finales.