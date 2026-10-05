Milei volvió a recurrir a insultos en redes para festejar los resultados en Brasil y atacar a las encuestadoras

El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre el escenario político brasileño y lanzó fuertes críticas contra la oposición ideológica y las empresas encuestadoras.

En una serie de publicaciones en X, el mandatario celebró el desempeño de la derecha brasileña y la reacción de los mercados financieros. Al mismo tiempo, calificó a sus adversarios de “zurdos empobrecedores” y “comunistas” y utilizó expresiones despectivas para reclamarles que se aparten del escenario político.

Horas después, Milei volvió a intervenir en la plataforma al compartir una publicación del militante libertario, Agustín Laje, en la que se cuestionaba el desempeño de las encuestadoras durante la campaña electoral brasileña.

La publicación, compartida por el Presidente bajo el título “DESENMASCARANDO SORETES”, sostiene que varias consultoras no buscarían reflejar los resultados electorales sino favorecer, mediante sus proyecciones, a los sectores que financian sus estudios.

El mensaje también califica como una “estafa política” la diferencia entre algunas de las proyecciones difundidas antes de la elección y los resultados finalmente obtenidos en las urnas.

Las publicaciones volvieron a poner el foco sobre el estilo de comunicación de Milei en redes sociales, particularmente por el uso de insultos y expresiones confrontativas para referirse tanto a sus adversarios políticos como a las empresas de opinión pública.