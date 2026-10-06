El Gobierno prorrogó por un año la intervención de ARICCAME

El Gobierno nacional dispuso una nueva intervención por un año de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y volvió a designar al médico Ignacio Ferrari como interventor del organismo.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1147/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicado este martes en el Boletín Oficial.

La nueva intervención comenzará una vez finalizado el período establecido por la normativa anterior y tendrá una duración de un año, aunque podrá ser prorrogada por otro período idéntico mediante una resolución fundada de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía.

Ferrari permanece al frente de ARICCAME desde septiembre de 2024, cuando el Decreto 833/2024 dispuso la primera intervención del organismo. En noviembre de 2025, esa intervención había sido prorrogada por un año y también se había extendido su designación como interventor.

En los fundamentos del nuevo decreto, el Ejecutivo sostuvo que durante el período de intervención se avanzó en la reactivación institucional de la Agencia, la conformación de un equipo interdisciplinario, la implementación de regímenes de licencias y la digitalización y simplificación de procedimientos administrativos.

También señaló avances en materia de regulación y coordinación con organismos nacionales y jurisdicciones provinciales.

Entre las medidas mencionadas se encuentran la implementación de licencias agrícolas e industriales para actividades vinculadas con semillas, fibra y grano de cáñamo, además de un régimen especial para actividades relacionadas con órganos de propagación de Cannabis sativa L. con fines medicinales.Sin embargo, el Gobierno reconoció que todavía quedan tareas pendientes para alcanzar la plena operatividad del organismo.