El Gobierno defendió la Ley de Tierras: “Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser argentina”

El Gobierno nacional defendió hoy la Ley de Tierras ante la posibilidad de que inversores extranjeros adquieran propiedades en la Argentina y rechazó de manera categórica que estas operaciones impliquen una pérdida de soberanía, en medio del debate legislativo y judicial por las modificaciones a la normativa.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que el objetivo de la norma es habilitar la llegada de capitales para generar producción, empleo y divisas, sin poner en riesgo la pertenencia territorial del país. "De ninguna manera que un extranjero, una persona física o jurídica que compre una tierra en Argentina, le hace a la Argentina perder soberanía", afirmó el funcionario al responder sobre eventuales compras masivas en provincias no fronterizas.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que la apertura busca incentivar proyectos concretos en distintas economías regionales. "Un extranjero puede comprar tierras para un coto de caza, para producir limones en Tucumán, soja y cereales en La Pampa o frutas en Río Negro", ejemplificó.

Asimismo, la administración central marcó la diferencia entre la propiedad privada de un inmueble rural y una cesión de territorio a un gobierno extranjero. "Esto no significa venderle la tierra a un país extranjero que en todo caso nos la quita de nuestra soberanía", remarcó.

Para llevar tranquilidad sobre sectores estratégicos, el Vocero aclaró que las áreas protegidas y el patrimonio nacional quedan totalmente excluidos de este tipo de transacciones. "Si hubiera alguien queriendo comprar una reserva histórica o un parque nacional, no lo puede hacer; esto no está en riesgo", sostuvo, al tiempo que apuntó contra la oposición por generar confusión en la sociedad.

"Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser argentina", enfatizó el funcionario nacional.