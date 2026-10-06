Río Grande: cómo acceder al descuento en el impuesto inmobiliario por plantar árboles

El beneficio alcanza a quienes planten árboles en las veredas y contempla una bonificación por hasta tres ejemplares. El trámite podrá realizarse hasta el 15 de diciembre y debe renovarse todos los años.
Tenés que saber06/10/2026
árboles rio grande

El Municipio de Río Grande recordó que se encuentra vigente la bonificación en el impuesto inmobiliario para los frentistas que planten árboles en las veredas, fuera de su ejido particular, y se comprometan con el cuidado y mantenimiento de los ejemplares.

El beneficio está establecido por la Ordenanza N.º 3838/18 y contempla un descuento de hasta un máximo de tres árboles por inmueble.

De acuerdo con el Decreto Municipal N.º 995/25, el período para solicitar la bonificación comenzó el 1 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre inclusive.

Cómo solicitar el beneficio

Las personas interesadas deberán presentar una nota de solicitud firmada por el titular, fotografías de los árboles y una copia del DNI.

El trámite puede realizarse mediante el correo electrónico [email protected] o de manera presencial en la Mesa de Entrada General del Municipio, ubicada en Elcano 203.

El Municipio aclaró además que la solicitud debe renovarse todos los años. Por ese motivo, quienes hayan accedido al beneficio en períodos anteriores deberán volver a realizar el trámite y presentar la documentación correspondiente para obtener la bonificación durante el período vigente.

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