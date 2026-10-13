Financiamiento educativo: La Cámara de Comercio rechazó nuevos impuestos y advirtió por la caída de las ventas en Ushuaia

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia y vicepresidenta de CAME a nivel nacional, Claudia Fernández, rechazó la posibilidad de aumentar o crear nuevos impuestos en el marco del proyecto de financiamiento educativo impulsado por el Gobierno de Tierra del Fuego. Sostuvo que la salida a las dificultades financieras de la provincia debe buscarse en una mejor administración de los recursos y en la recuperación de la actividad económica.

En declaraciones a Radio Provincia, Fernández explicó este martes que la postura del sector comercial no es nueva y responde a las dificultades que atraviesan los negocios de la ciudad. “La solución no es crear nuevos impuestos, la solución es poder realizar una buena administración de los recursos que tenemos”, afirmó.

"Cuando en casa a nosotros la plata no nos alcanza o cuando vemos que las cosas están difíciles, nos sentamos, sacudimos la cabeza y nos ordenamos. No salimos a robar, porque es la única posibilidad de tener más dinero, entonces creo que es esto lo que nosotros planteamos", ejemplificó.

La dirigente empresarial sostuvo que los comerciantes enfrentan una rentabilidad cada vez más reducida y que resulta difícil mantener la sustentabilidad de los establecimientos. “Ordenemos, fijémonos, creemos un buen sistema, pero que no sea a base de impuestos”, planteó, al ratificar el rechazo de la entidad a nuevos incrementos tributarios.

Fernández también advirtió que el proyecto de presupuesto provincial para el próximo año contempla aumentos impositivos que podrían afectar directamente al comercio. En ese sentido, cuestionó una estrategia que, según su análisis, podría profundizar la caída de la actividad en lugar de mejorar los ingresos del Estado. “En la medida de que no podamos pagar los tributos, en la medida de que tengamos menos ventas, tenemos menos impuestos e ingresos brutos, que es lo que entra directo a la provincia por nuestra parte”, explicó.

Financiamiento educativo y la necesidad de un acuerdo

Al referirse a la reunión realizada en la Legislatura fueguina para analizar el proyecto de financiamiento educativo, Fernández destacó que los legisladores expresaron su preocupación y manifestaron su disposición a buscar alternativas que no impliquen aumentar los impuestos.

“Esto no es un castigo en contra de un gobierno. Esto es ayuda”, aclaró. En esa línea, convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para encontrar soluciones a la situación económica de Tierra del Fuego.

“Nosotros todos, tanto público como privado, tenemos que aunar esfuerzos, buscar nuestros vectores económicos, poner un norte para nuestra provincia”, expresó. Además, remarcó la responsabilidad que tienen tanto el Estado en la administración de los recursos como las empresas en sostener sus inversiones y actividades.

Inflación estable, pero consumo retraído

Consultada sobre el índice de inflación de septiembre, que fue del 1,7% según el dato mencionado durante la entrevista, Fernández reconoció que la desaceleración inflacionaria es positiva porque permite proyectar con mayor previsibilidad. Sin embargo, advirtió que esa mejora todavía no se traduce en una recuperación del consumo. “Hoy la microeconomía no está acompañada con los beneficios de la macro, todavía no llegó”, señaló.

La dirigente vinculó esta situación con los cambios en los hábitos de consumo, el aumento de los impuestos, los salarios que considera insuficientes y las dificultades económicas de las familias. Según explicó, la mayor estabilidad de los precios también lleva a los consumidores a frenar gastos y analizar más cuidadosamente sus decisiones.

En ese contexto, describió un escenario complejo para el comercio de Ushuaia, donde el cierre de establecimientos se hace visible sobre la calle San Martín, aunque aclaró que el fenómeno también alcanza a otros sectores de la ciudad. "Hay muchos locales cerrados, sobre San Martín se nota más, pero ha pasado en toda la ciudad. El turismo de invierno, si bien fue una buena temporada, tuvimos buena cantidad de gente, quizás por ese trabajo realizado en los vuelos directos desde Brasil, pero ha sido un turista que no ha consumido, en la medida que lo hacía siempre", reveló.