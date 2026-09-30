Un conductor con 1,31 de alcohol en sangre chocó varios vehículos e intentó escapar en Río Grande

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Personal de la Comisaría Segunda de Río Grande intervino durante la madrugada de este miércoles en un procedimiento por flagrancia contravencional tras el reporte de un siniestro vial registrado en la intersección de las calles Estrada y José Hernández.

El operativo se desencadenó luego de un aviso al servicio de emergencias que alertaba sobre la presencia de un vehículo en circulación errática que habría colisionado contra automóviles que se encontraban estacionados en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que una camioneta Ford Ranger gris realizaba maniobras zigzagueantes hasta terminar su marcha sobre la vereda.

Las autoridades procedieron a la identificación del conductor, registrado como Pablo Valenzuela, quien adoptó una postura agresiva hacia el personal policial e intentó darse a la fuga a pie, motivo por el cual fue aprehendido de manera inmediata.

Inspectores de Tránsito Municipal acudieron a la zona para efectuar el correspondiente control de alcoholemia, cuyo resultado arrojó una concentración de 1,31 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, el vehículo fue incautado y se labraron las actuaciones contravencionales correspondientes con intervención de las autoridades competentes.