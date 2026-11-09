Cómo sigue la agenda del Papa: misa en Córdoba, vigilia con jóvenes y el cierre en Luján

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La visita del papa León XIV a la Argentina entra en su etapa final con una agenda cargada de celebraciones multitudinarias y encuentros pastorales. Luego de su arribo el domingo y de una intensa jornada del lunes en la Ciudad de Buenos Aires, el cronograma continuará con actividades en Córdoba y el conurbano bonaerense antes de su partida hacia Perú.

Martes 10 de noviembre: Córdoba y la vigilia juvenil

La jornada comenzará temprano para el Pontífice. A las 7:30 partirá desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a la provincia de Córdoba, donde aterrizará a las 9:00 en el aeropuerto Ambrosio Taravella.

A las 10:00, León XIV presidirá una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, ubicada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). El evento contará con la actuación de artistas como Jairo, Jorge Rojas, Los Tekis y Ruah, entre otros, que musicalizarán la celebración.

Por la tarde, a las 15:15, el Papa se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en el centro cordobés, para un encuentro con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales. Su regreso a Buenos Aires está previsto para las 16:55, con llegada a la capital alrededor de las 18:10.

El cierre de la jornada será uno de los momentos más esperados por los jóvenes. A las 20:15, el Sumo Pontífice encabezará una vigilia en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. La previa y el evento contarán con un fuerte despliegue musical a cargo de Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez, junto a la conducción de Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.

Miércoles 11 de noviembre: el cierre en Luján y la partida

El último día de la visita papal tendrá como epicentro la provincia de Buenos Aires. A las 10:00, León XIV presidirá una misa en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Se espera que la ceremonia se extienda hasta las 12:00 y estará dedicada a la caridad, con la participación de representantes de Cáritas y de distintas realidades comunitarias.

Al finalizar la ceremonia, el Sumo Pontífice se trasladará al Aeroparque Jorge Newbery para emprender su viaje hacia Lima, Perú, última escala de su gira sudamericana. Su partida está prevista para las 14:00.