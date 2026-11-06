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Argentina y el Reino Unido se enfrentan en Hamburgo por la explotación petrolera en Malvinas

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar escuchará este 10 y 11 de noviembre los argumentos de ambos países. Argentina busca frenar el proyecto Sea Lion, que prevé una inversión de 2.200 millones de dólares y una producción de hasta 180.000 barriles diarios.

Islas Malvinas

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La disputa por la explotación de hidrocarburos en la "Cuenca Malvinas Norte" tendrá un nuevo capítulo esta semana. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, convocó a la Argentina y al Reino Unido a una audiencia que se realizará entre el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre para tratar la solicitud de "medidas provisionales" presentada por el Gobierno argentino.

Según informó la Oficina del Presidente, la solicitud fue presentada el pasado 13 de octubre con el objetivo de "impedir la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental". El pedido se fundamenta en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que permite solicitar medidas urgentes mientras se constituye un tribunal arbitral para resolver el fondo de la controversia.

El centro de la disputa es el proyecto Sea Lion, un desarrollo offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La iniciativa está impulsada por la israelí Navitas Petroleum (con el 65% de participación) y la británica Rockhopper Exploration (35%), y contempla una inversión estimada en 2.200 millones de dólares. Las operadoras proyectan iniciar la producción en 2028 y alcanzar un techo de hasta 180.000 barriles de crudo por día. El Reino Unido ya autorizó el desarrollo a través de su canciller, Ed Miliband, lo que elevó la tensión diplomática.

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La estrategia argentina

La comitiva argentina estará encabezada por María Ibarzabal Murphy y contará con el respaldo de un equipo internacional de tres juristas de primer nivel. El profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM, tendrá un rol central; Kohen representó al país en el caso de la Fragata Libertad, donde el tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional. Lo acompañan Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

El objetivo del Gobierno es que el tribunal se declare competente y decrete la "suspensión provisional" de las actividades de exploración y explotación. 

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