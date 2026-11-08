El Papa fue recibido en la Casa Rosada por ministros y secretarios, y también por el asesor sin cargo Santiago Caputo

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El Papa León XIV fue recibido este domingo en la Casa Rosada por los ministros y secretarios del Gabinete nacional, en el marco de su visita oficial a la Argentina. La comitiva que le dio la bienvenida incluyó al asesor presidencial sin cargo, Santiago Caputo.

El Sumo Pontífice arribó al edificio de Balcarce 50 alrededor de las 17:20, tras realizar una ofrenda floral en el Monumento al General San Martín, en Retiro, Buenos Aires. La ceremonia oficial de bienvenida se llevó a cabo en el Salón Blanco, donde el presidente Javier Milei lo recibió junto a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Posteriormente, se realizó la presentación de las dos comitivas: la delegación vaticana y los funcionarios del Gabinete nacional. Entre los presentes se encontraban el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y la diputada libertaria, Patricia Bullrich. También la presencia de Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente, quien le estrecho la mano al Papa.

El momento central de la jornada fue la audiencia privada entre Milei y el Papa, que se extendió por aproximadamente media hora en el despacho presidencial.