Virginia Gallardo fue invitada a conocer al Papa: "Me formé en un colegio de monjas"
Virginia Gallardo confirmó a través de sus redes sociales que recibió una invitación para conocer al papa León XIV durante su visita a la Argentina. La actriz y actual diputada de la Libertad Avanza compartió la noticia en su cuenta de Facebook, donde expresó la emoción que le genera la posibilidad de encontrarse con el Sumo Pontífice.
"¡Qué alegría, qué nervios, qué bendición!", escribió Gallardo al comienzo de su publicación, en la que agradeció la invitación y describió el momento como una oportunidad muy especial para ella.
En el mismo mensaje, la actriz recordó su formación religiosa y señaló que creció con los valores cristianos que le inculcaron durante su etapa escolar. "Me formé en un colegio de monjas y crecí con valores cristianos que me acompañan hasta hoy. La fe y la familia son parte de quién soy, de cómo intento vivir y de lo que quiero transmitirle a mi hija.", destacó.
Gallardo también resaltó el lugar central que ocupan la fe y la familia en su vida diaria. Sostuvo que son parte fundamental de su identidad y de los valores que busca transmitirle a su hija. "Voy con mucha emoción y con tanto por agradecer", concluyó en su publicación.
"No le vamos a dar el lujo de exiliarse": Daniele pidió retener el pasaporte de Luis Caputo
Ushuaia | Declararon inimputable al hombre investigado por intentar raptar a una niña
Buque de la Armada Argentina zarpó hacia Ushuaia para luego patrullar junto a Chile
La Cámara de Comercio de Ushuaia pidió a los comerciantes abrir el feriado del lunes
EE.UU. atacó un buque comercial en el golfo de Omán por intentar violar el bloqueo contra Irán