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Virginia Gallardo fue invitada a conocer al Papa: "Me formé en un colegio de monjas"

La actriz y actual diputada libertaria compartió la noticia en sus redes sociales y expresó su emoción por la oportunidad. También habló de la importancia que tienen la fe y la familia en su vida.

Diputada Virginia Gallardo

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Virginia Gallardo confirmó a través de sus redes sociales que recibió una invitación para conocer al papa León XIV durante su visita a la Argentina. La actriz y actual diputada de la Libertad Avanza compartió la noticia en su cuenta de Facebook, donde expresó la emoción que le genera la posibilidad de encontrarse con el Sumo Pontífice.

"¡Qué alegría, qué nervios, qué bendición!", escribió Gallardo al comienzo de su publicación, en la que agradeció la invitación y describió el momento como una oportunidad muy especial para ella.

En el mismo mensaje, la actriz recordó su formación religiosa y señaló que creció con los valores cristianos que le inculcaron durante su etapa escolar. "Me formé en un colegio de monjas y crecí con valores cristianos que me acompañan hasta hoy. La fe y la familia son parte de quién soy, de cómo intento vivir y de lo que quiero transmitirle a mi hija.", destacó.

Gallardo también resaltó el lugar central que ocupan la fe y la familia en su vida diaria. Sostuvo que son parte fundamental de su identidad y de los valores que busca transmitirle a su hija. "Voy con mucha emoción y con tanto por agradecer", concluyó en su publicación.

gallardo virginia
La Diputada puso un flyer en sus redes en la víspera de la llegada del Papa 

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