La Cámara de Comercio de Ushuaia pidió a los comerciantes abrir el feriado del lunes

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La Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia invitó a los comerciantes de la ciudad a abrir sus locales el próximo lunes 9 de noviembre, feriado nacional dispuesto por la visita del papa León XIV al país.

A través de un comunicado, la entidad señaló que la convocatoria tiene carácter voluntario y que cada establecimiento deberá evaluar sus posibilidades y organizar la atención en el marco de la normativa laboral vigente. La propuesta apunta a que los comercios puedan atender tanto a los vecinos como a los turistas que transiten la ciudad durante el fin de semana largo.

"En un contexto que exige un gran esfuerzo para sostener la actividad comercial, cada oportunidad de venta es importante. Mantener nuestras puertas abiertas permite atender a vecinos y turistas, promover el consumo local y ofrecer una ciudad activa y con propuestas para quienes la recorren", fundamentaron desde la institución.

Desde la Cámara alentaron a los dueños de los negocios a sumarse a la iniciativa y a difundir sus horarios de apertura. Asimismo, extendieron la invitación a la comunidad para que acompañe al sector: "Detrás de cada negocio hay inversión, trabajo y familias que apuestan por Ushuaia".