Fin de semana largo en Río Grande: cómo funcionarán el transporte y la recolección de residuos

🔊 Versión en audio ▶ Escuchar noticia ⏹ Detener

El Municipio de Río Grande dio a conocer cómo funcionarán los servicios durante el fin de semana largo, que incluye el feriado nacional por la llegada del papa León XIV y el asueto administrativo por el Día del Trabajador Municipal. Durante estas jornadas se mantendrán guardias mínimas para garantizar los servicios esenciales.

En cuanto al transporte público, el sábado 7 y el domingo 8 circulará con la frecuencia habitual de fin de semana. El lunes 9, en tanto, el servicio operará bajo la modalidad de feriado.

El servicio de recolección de residuos, por su parte, funcionará de manera normal en todas sus modalidades a lo largo del fin de semana largo.

Desde el Municipio aclararon que el martes 10 de noviembre no habrá atención al público en las dependencias municipales. Para consultas o trámites, los vecinos podrán comunicarse con la Línea 147 de Atención Ciudadana. En caso de emergencias, estará disponible el 103 de Defensa Civil Municipal.