Neuquén abrirá el calendario electoral y habrá elecciones el 14 de febrero de 2027
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, firmó este lunes el decreto 1860 que convoca a elecciones provinciales para el 14 de febrero de 2027. Con esta decisión, la provincia que lidera el desarrollo de Vaca Muerta será la primera en abrir el calendario electoral nacional, cuando todavía faltan diez meses para el vencimiento de los actuales mandatos.
En los comicios se renovará la gobernación, a la que Figueroa buscará postularse para su reelección, y las 35 bancas de la Legislatura provincial. Actualmente, el interbloque oficialista de La Neuquinidad cuenta con unos 12 diputados y depende de los acuerdos con el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y otros aliados para obtener las mayorías en el recinto.
La convocatoria también alcanzará a los 14 municipios de segunda categoría y a los 10 de tercera que no tienen Carta Orgánica, al igual que a las 23 comisiones de fomento, incluida la recién creada Villa Lago Meliquina. Hay municipios de primera, como la capital provincial, que unificarán el llamado.
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