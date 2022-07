Los comercios de Ushuaia también sufren la inestabilidad económica del país 

La renuncia al cargo del ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, sumado a la inflación, inestabilidad del dólar y cientos de problemas económicos del país, también golpea a los comercios de Ushuaia que hoy se encuentran sin una lista de precios y deben comprar mercadería con números "en blanco".

La presidenta de la Cámara de Comercio Ushuaia y vicepresidenta 3º de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Claudia Fernández, señaló esta mañana -en diálogo con FM Master´s- que "es una situación tan delicada que hace que los comerciantes estemos paralizados”.

"Nosotros, por más que seamos microeconomías, estamos inmersos dentro de esta macro Argentina que está pasando un momento sumamente especial. Ayer tuvimos cambios en el Secretario de Comercio de la Nación y esas son nuevas medidas que se van a tomar, que todavía no las tenemos. Desde la CAME pedimos responsabilidad política, tanto los que están en el Gobierno como la oposición” ya que “es un momento de incertidumbre”, sostuvo.

El pasado lunes el mercado de Wall Street estuvo sin funcionar debido al Día de la Independencia en Estados Unidos, sumado al golpe en la economía de la salida de Guzmán. Hoy jueves los comerciantes “no tenemos listas de precios, y cuando uno llama al mayorista para la reposición de productos dicen ‘lo tengo, pero no sé el precio, te lo mando en blanco’”, aseguró la mercantil.

Para Fernández, esa situación "es terrible, porque en realidad todos queremos vender, pero ese objetivo fue frenado de golpe y de una hora para otra, porque por más que uno lo ponga en venta no se sabe si se va a poder reponer”.

"Podemos ser solidarios, pero nosotros no podemos olvidarnos de nuestras obligaciones. Nosotros tenemos nuestros empleados para mantener, los impuestos para pagar una vivienda, los aguinaldos, los aumentos de los impuestos, y es imposible", justificó en respuesta a los cuestionamientos por posibles especulaciones de los comerciantes.

En tanto, la Presidenta de la Cámara insistió que actualmente "no hay referencia de precio por la situación, no hay nada que te diga hay que aumentar tanto. No tenemos ninguna definición y estamos esperándola y es desde ahí que desde CAME pedimos inmediatez, necesitamos una certidumbre, una previsibilidad para poder seguir trabajando".

"No sabemos qué tipos de cambios porque no se ha dicho nada, pero si continúa como estábamos no tenemos alternativas. Y la inflación se supone que va a seguir en cuatro dígitos este mes", observó.

La crisis golpea a todos los rubros de comercio

La situación afecta a todos los rubros, a lo que se sumaron las desafortunadas declaraciones de la nueva ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, respecto al turismo en el exterior. "Lo que dijo es desconocer la actividad porque el turismo es una avenida de dos manos, de ida y de vuelta. En la medida que nuestros pasajeros vayan al exterior sobre todo en los países limítrofes, pueden tomar las medidas para que no vengan los pasajeros de ellos hacia Argentina, y es donde tenemos mayor entrada de divisas", apuntó la vicepresidenta de CAME y afirmó que "hay que tomar medidas, pero hay que ser muy prudentes con esas medidas".

En lo local, el panorama hoy es que “en algunos rubros como mercadería de alimentos hay un estallido” mientras que en el resto de los rubros “hay un párate, donde tenemos otro problema que hay turistas que se acercan a comprar perfumes, camperas de nieve, pero no hay precio establecido y los turistas extranjeros no entienden”, contó Fernández.