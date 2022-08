El Gobierno recortó el presupuesto en educación en $50.000 millones de pesos

El Gobierno decidió recortar en $50.000 millones de pesos el presupuesto para el Ministerio de Educación lo que afectará programas como Conectar Igualdad, el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, y la inversión en infraestructura y equipamiento. El ajuste del gobierno de Alberto Fernández representa una baja del 5% en el presupuesto nacional.

Argentinos por la Educación analizó el impacto del recorte en el que se revela que agosto de 2022 alcanzaba los $965.371,17 millones. A la fecha, se devengó el 49,81%. El recorte de $50.000 millones sobre diversos programas del Ministerio de Educación representa una baja del 5% en el presupuesto nacional.

Sobre el programa Conectar Igualdad, el presupuesto vigente alcanzaba los $85.785,65 millones, y a la fecha se devengó el 45,23%. El recorte presupuestario de $30.000 millones representa una caída del 35% sobre el presupuesto vigente de este programa.

En segundo lugar, se anunció un recorte de $15.000 millones en el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. El presupuesto vigente de este programa alcanzaba los $44.367,91; el presupuesto devengado a la fecha se ubicaba en un 20,58%. El recorte representa un 34% del presupuesto vigente de este programa.

Por último, se anunció un recorte de $5.000 millones en infraestructura y equipamiento, lo cual representa un caída del 18% respecto del presupuesto vigente de $27.637,10. El presupuesto devengado bajo este programa a la fecha alcanzaba el 25,43%.

“Hay que tener muy en cuenta que son recortes del presupuesto y, principalmente, no de gastos que se estuvieran ejecutando. Más aún, el recorte a Conectar Igualdad, según las autoridades (30.000 millones o 35% de su presupuesto), es sólo “virtual”, porque no podían licitarse este año. Son penosos y polémicos los recortes al fortalecimiento edilicio de jardines de infantes, sobre todo, el no discriminar entre nivel socioeconómico de los que asisten. Por omisión, es lamentable que ni se mencione el tercio de las escuelas sin conectividad”, señala Juan Llach, exministro de Educación de la Nación.

“Los ajustes al presupuesto del año recientemente dispuestos por el Gobierno Nacional son una muy mala noticia, en particular para el sector educativo. En el caso de los jardines infantiles las demoras en su implementación llevan varios años acumulados, con sus implicancias en el desempeño de las trayectorias educativas, especialmente de los niños y niñas más desfavorecidos. Por otra parte, la inferior asignación de recursos en el programa Conectar Igualdad, redundará en un menor disponibilidad de equipamiento educativo imprescindible en el marco de la sociedad del conocimiento en la que vivimos. Sin desatender las urgencias fiscales, es imprescindible priorizar la educación para favorecer el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia y potenciar sus posibilidades de desarrollo”, indica Javier Curcio, director del Departamento de Economía FCE/UBA e investigador IIEP BAIRES/ UBA CONICET.