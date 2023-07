Habló un trabajador despedido de Newsan y aseguró que "la UOM es un perrito de la empresa"

Despidos injustificados, reclamos no atendidos y empresarios que continúan obteniendo millonarias ganancias a costa de sueldos miserables es lo que hoy se vive dentro de la empresa electrónica Newsan. A los reclamos, ahora se sumó el de un trabajador despedido el pasado viernes que decidió contar la precarización salarial que se vive adentro y apuntar a los sindicalistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Tierra del Fuego de ser cómplices en las medidas arbitrarias que se están tomando.

En diálogo con Radio Provincia, Pedro, un trabajador de 13 años de antigüedad en planta, contó que "el día viernes me comunica Recursos Humanos que ‘no me van a tener más en cuenta” y cuando le pregunté ¿por qué causa? ¿Qué motivo tenía ellos para despedirme? Me dijeron que 'ninguna, que la empresa no quería contar más conmigo”.

“Durante el fin de semana, a mí no me llegó un telegrama que yo consulté con el abogado y el abogado me dice que tenía que ir y rebotar o no en el molinete. No hay nada escrito, solamente me lo habían comunicado verbalmente", afirmó. Durante este lunes, el trabajador se presentó en la empresa, pero “rebotó” al ingreso. Desde la empresa le aseguraron que “van a pagar todo”.

Más allá de la difícil situación que afronta el trabajador, “acá la bronca que tenemos muchos es cómo nos despiden y el porqué nos despiden. Yo le comento [a Recursos Humanos] la lucha que nosotros teníamos adentro. Yo era uno de los que hablaba en la asamblea con el gremio, pero al gremio no le gusta que uno hable, porque si se enoja la empresa, se enoja el gremio", dijo.

Para el trabajador, “la sentencia la escribió el gremio y la firmó y la dictó la empresa, porque siempre fueron iguales. Están muy ‘entongados’”.

La lucha de los trabajadores metalúrgicos

El reclamo comienza porque “una persona como yo, de 13 años de fábrica, que se levantaba todos los días. 4:30 de la mañana que no tenía ausentismo, que no tenía nada, cobraba 200 mil pesos, con antigüedad. Y los chicos nuevos 140 mil pesos. Dentro de la misma fábrica hay diferentes gremios, como los de Limpieza o Descarga, y cuando recién entran cobran 310 mil pesos. Y Descargas cobra 320 mil pesos y de seguridad 260 mil pesos”, con lo cual se aleja mucho de lo que recibe un operario.

En ese escenario, entra el gremio de la UOM que en medio de la lucha de los trabajadores acuerda un incremento salarial, pero “en teoría estaban los 200 telegramas” de despidos a lo cual los operarios rechazaron ese incremento. Además, “hay un compañero que está siempre conmigo y recibió un telegrama por reclamar por nuestros derechos”, reveló Pedro.

“Estamos hablando de Newsan, una empresa que gana millones de producción. Ahora están tomando chicos de 18 y 19 años que viven con los padres les alcanza, pero para mi que soy padre de familia no me alcanza”, manifestó.

Para el operario, el gremio y la empresa se encuentran en la misma sintonía, con la complicidad de los delegados que actúan como punteros de un gremio que responde a Newsan. "La UOM es el perrito de Newsan. Es una dictadura", aseveró Pedro.