El cierre intempestivo que hizo el gobierno de Javier Milei sobre la agencia nacional Télam impacta en la sociedad de una manera negativa y también en los medios tantos nacionales como del interior del país ya que se abastecían de una vasta y enriquecida información las 24 horas.

Para ello, el corresponsal de la agencia Télam en Ushuaia y periodista, Gabriel Ramonet, explicó -en Radio Provincia Ushuaia- para qué sirve la agencia y cómo indirectamente muchas personas consumen información que se brinda desde la propia agencia nacional, de la cual algunas personas -desde la ignorancia o militancia libertaria- intentan desacreditarla: "Quizás la batalla cultural que se está perdiendo es que mucha gente (…) no sabe la capacidad que tiene una agencia de imponer temas en la agenda pública nacional, porque no directamente, las agencias funcionan indirectamente, o sea, proveen a los medios de información".

Así, cuando una noticia de relevancia que sucede en Tierra del Fuego o cualquier otra provincia se envía a través de un sistema de Télam llamado "cablera" la cual "manda la información a todos los medios y hay muchos de ellos que la toman, se enteran, la amplían, y entonces muchas veces ha sucedido que temas ocurridos en Tierra del Fuego, terminan siendo noticia y hasta tapa de los diarios, portales o medios televisivos de Buenos Aires o zonas de influencia".

Ramonet puntualizó que también la agencia también provee de otras informaciones de las cuales grandes medios jamás cubrirían: "Una de las importancias que tienen los medios públicos es ocuparse de temas que no tienen interés para los medios privados; de nivel nacional, historias de vida, por ejemplo, o asuntos que nunca cubrirían Clarín, La Nación o Página 12, pero que con los medios públicos tienen un lugar asegurado para que esas historias también trasciendan y se conozcan".

Respecto al argumento que utiliza el gobierno nacional de señalar a Télam como un lugar de militancia kirchnerista, el periodista fueguino aclaró que eso "ha ocurrido mucho y yo no lo reivindico. Los que me conocen a mí saben que jamás me sumaría a una cosa como esa, pero admito que existe". Por lo cual, propuso que "Télam tiene que ser reestructurada y se tienen que eliminar las partidizaciones de cómo se manejan algunos temas, pero eso para mí no habilita que se cierre la agencia. Creo que se tienen que corregir las cosas que han funcionado mal, incluso yo he propuesto muchas veces sin éxito que se cambie la forma de funcionamiento de Télam a un sistema donde pueda participar la oposición política, por ejemplo, a través de diputados o senadores de la oposición, de manera que el directorio sea plural y entonces la agencia no sea del gobierno de turno, sino que sea del Estado y que pueda tratar más libremente los temas políticos, sobre todo que son los que originan siempre más repercusión".

Milei dejará al país sin una agencia pública nacional

A diferencia de los países potencia que contribuyen y hacen crecer a sus agencias de noticias como herramienta de comunicación global, la administración populista libertaria considera que los medios no son necesarios y tampoco los medios públicos. Sin embargo, "en Télam hay periodistas de 30 o 40 años de trayectoria que son maestros del periodismo, gente de la que yo he aprendido mucho y son profesionales del rubro, sin ninguna militancia política", contó Ramonet.

A pesar de la ideología que mantiene el nuevo gobierno nacional, el corresponsal aseguró que el presidente Milei "en la transmisión del otro día del discurso de apertura de las sesiones en el Congreso, utilizó a la TV pública para hacer militancia, porque la llegada como un rockstar al Congreso, el hecho de que enfocaran solamente a los militantes libertarios y nunca a nadie de la oposición".

"Terminó usando la TV pública como un medio de propaganda, que es lo que él denuncia. Entonces, es muy fácil decir eso hacia atrás y muy difícil ejercerlo hacia adelante", se quejó en la emisora radial.

Volviendo al funcionamiento de la agencia, Ramonet amplió diciendo que "los cables de Télam y las fotos las utilizan todos los medios todo el tiempo, muchos sin citar la fuente, pero yo te puedo asegurar que un porcentaje muy importante de noticias que salen publicadas en los medios grandes de Buenos Aires, son originalmente tomadas de Télam. Incluso de secciones que por ahí no son las más renombradas. La sección Policiales de Télam tiene mucho prestigio a nivel nacional, porque los medios no tienen corresponsales en lugares como este, por ejemplo, y si cubrimos acá un juicio y lo enviamos a Buenos Aires, salen los medios nacionales y los medios de Buenos Aires no podrían hacerlo porque no tienen gente aquí. Policiales es una sección muy consumida por los medios nacionales a través de Télam".

Respecto a la postura de la dirigencia política fueguina ante el cierre de Télam, Ramonet criticó el "silencio considerable" a diferencia de "algunos senadores y diputados" que se pronunciaron en contra de la medida del gobierno nacional y "por lo que significa para la provincia también", concluyó.