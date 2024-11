En un contexto de creciente preocupación social, el ex secretario de Energía de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, advirtió sobre inminentes aumentos en las tarifas de gas y energía eléctrica para los habitantes de la provincia. Esta situación se produce tras el levantamiento de un amparo judicial que había mantenido congelados los incrementos propuestos por la empresa Camuzzi.

En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, Solorza explicó que al aumento del gas también habrá un aumento en la energía porque "el precio estacional de la energía también incluye lo que es la generación eléctrica, por lo tanto, va a aumentar en algunos porcentajes mayores, dado que también se llevó adelante la audiencia pública, ya está publicado con los nuevos valores de la energía eléctrica".

Los aumentos se dan luego de que la Justicia levantara la cautelar que "mantenía de alguna forma congelado aquel primer aumento por parte de Camuzzi" y solamente ahora se mantiene "prohibición de cortes, lo que está generando una deuda monumental y convirtiéndonos a todos los usuarios en deudores de Camuzzi".

La decisión judicial que permitió a Camuzzi aplicar los aumentos ha dejado a muchos usuarios con deudas acumuladas, mientras que la prohibición de cortes de suministro aún vigente genera una sensación de incertidumbre y vulnerabilidad. "La falta de previsión del gobierno ha llevado a que los usuarios se conviertan en deudores de la empresa", afirmó el ex funcionario, quien también criticó la ausencia de un esquema de pago razonable y transparente para las facturas.

"Hay un desamparo totalmente, una sociedad que confió en ese montaje que se hizo en la Casa de Gobierno cuando se llevó adelante el programa, y hoy hay muchísima gente que no va a poder pagar estas tarifas, que no va a poder ni siquiera refinanciar esto, van a tener una morosidad con una empresa prestadora de servicios, en este caso Camuzzi Gas del Sur que va a centrar en cobro de intereses y punitorios, porque todavía no te pueden cortar el suministro, porque si no ya hubiéramos tenido una ola tremenda de corte de suministro justamente por esta acumulación de deudas y faltas de pago", explicó.

Solorza también destacó que la carga económica es insostenible para muchas familias y pequeños comercios, que ya enfrentan deudas significativas. "Estamos todos cautivos de un servicio monopólico, sin alternativas para mitigar esta situación", sostuvo.

"Ahora estamos sufriendo las consecuencias de la mala praxis, del accionar de quienes tendrían que habernos protegido con este amparo, que la verdad que al haber caído, en esa resolución y quedaron sin efecto, la empresa va a hacer lo que más le convenga, que es aplicar todos los cuadros tarifarios; mensualizado, dolarizado y con nuevos aumentos habilitados por el Gobierno Nacional, y eso también se traslada a la electricidad porque también el precio estacional aumenta, aumentan dólares y ya tenés nuevos cuadros tarifarios vigentes de la DPE, de la Cooperativa Eléctrica", dijo e insistió que esto es "un panorama realmente muy preocupante para todos, porque hay pequeños comercios que tienen deudas de 3, 4 millones de pesos en gas y otro tanto en electricidad".

También Solorza, criticó la falta de acción del Gobierno y de la Legislatura Provincial por los terribles aumentos que padecen los usuarios: "Como dijo lamentablemente el Ministro Aguirre (Ministro de Energía de la Provincia), esto es penal cobrado y que hay que asumir esto como es. Esto demuestra la falta de creatividad, la falta de gestión, porque tranquilamente conociendo el paño, me parece que la Legislatura a través del Ministro, debieran convocar a las petroleras, intentar comprar gas en origen, abaratar los costos locales, con producción fueguina para la generación eléctrica, entre otras herramientas que pueden haber y que existen, pero que el gobierno no tiene la intención de aplicar",

Durante su gestión en el gobierno de Rosana Bertone, el exfuncionario pidió "una tarifa social que acompañe los sectores más vulnerables, más castigados, eléctrica", pero "hoy no la tenés en Ushuaia, en Río Grande, no tenés una moratoria para los comercios que están ahogados, para que no sigan trasladando estos costos a los precios de la leche, del pan, de la comida, del fideo".

"Me parece que el Ministro de Economía tendría que estar abocado a generar estas herramientas, a llamar, a convocar a las petroleras o a la gente que sabe que hay mucha en Tierra del Fuego para que digan que es un problema grave. Abaratar los costos significa ir a trabajar en un ámbito legislativo, convocar a las petroleras para ver cómo entre todos podemos abaratar estos costos para que no se siga trasladando a los usuarios, cómo podemos hacer que tengan volúmenes de gas natural para generar una tarifa social, tanto eléctrica como de gas natural aplicable a Tierra del Fuego, cómo acompañamos con herramientas no tan solo de endeudamiento a través del banco, porque es seguir endeudando a las familias", planteó.