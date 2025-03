Defensa Civil recibió numerosos llamados y realizó diversas intervenciones por el fuerte viento en Ushuaia

Cristian Álvarez, jefe de operaciones de Defensa Civil de Ushuaia, dialogó con FM Master's sobre el fuerte temporal de viento que azotó la ciudad durante el fin de semana. Desde la madrugada del domingo hasta el lunes, los vientos se intensificaron, generando numerosos llamados y diversas intervenciones por parte del organismo y bomberos.

En un diálogo con FM Master's, explicó que, aunque ya había una alerta durante la semana, el viento se intensificó significativamente a partir del domingo al mediodía, con ráfagas continuas hasta la tarde del lunes. Durante ese tiempo, Defensa Civil recibió numerosos llamados y realizó diversas intervenciones por los daños provocados, incluyendo voladuras de techos, la caída de cables, árboles caídos y el deslizamiento de una casa ubicada sobre pilotes. "Tuvimos muchísimos llamados, varias intervenciones con respecto a voladuras de techo, a una casa que se deslizó que estaba sobre pilotes", indicó.

Zonas más afectadas

El jefe de operaciones indicó que las zonas más afectadas fueron diversas, especialmente en lo que respecta a los cables caídos. "En realidad de diferentes partes de la ciudad con el tema de los cables, lo que fue uno de los techos fue por la zona de Lapataia, después en la zona alta el barrio de arriba donde sale Escondido y esos lugares que siempre son los que tienen inconveniente", contó.

Daños materiales sin personas lesionadas

Afortunadamente, los daños fueron solo materiales y no se reportaron personas lesionadas. En el caso de la vivienda que se deslizó y quedó inhabitable. "En el caso de la vivienda que se deslizó y que no quedó habitable se dio intervención a la gente de Desarrollo de la Municipalidad, con quien se trabaja continuamente en este tipo de casos, que le da asistencia provisoria hasta que puedan solucionar el problema. Después también se trabaja coordinado con los cuarteles de bomberos, que ellos también dan asistencia a la gente en este tipo de emergencias", dijo.

Recomendaciones

Finalmente, el jefe de Defensa Civil recomendó a la población que, en caso de vientos fuertes, eviten realizar trabajos en el exterior, como sujetar objetos sueltos o reparar techos, ya que las ráfagas pueden generar accidentes. "Si hay viento, que no traten de salir a acomodar nada, que esté suelto, alguna chapa del techo, que no se suban cuando el temporal de viento está activo, si tendríamos que esperar que pase para realizar algún trabajo en lo que son las cosas sueltas que están fuera de la vivienda o en el patio para que no suceda ningún accidente", cerró.

Para cualquier inconveniente, recordó que los ciudadanos pueden comunicarse al número 103 para activar el servicio de emergencias de Defensa Civil.