Hay grandes expectativas por una futura reunión entre Zelenski, Trump y Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que mantuvo una extensa reunión en la Casa Blanca con líderes europeos y representantes de la OTAN, en la que se discutieron garantías de seguridad para Ucrania y se analizó la posibilidad de encaminar negociaciones de paz con Rusia.

Del encuentro participaron el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente finlandés Alexander Stubb, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el secretario general de la OTAN Mark Rutte.

Según Trump, las conversaciones —que incluyeron una reunión adicional en la Oficina Oval— concluyeron con un clima de optimismo respecto a la posibilidad de alcanzar la paz tras casi cuatro años de guerra en Ucrania.

En ese marco, el mandatario estadounidense aseguró haber mantenido un contacto telefónico con Vladimir Putin, iniciando gestiones para organizar un encuentro entre el presidente ruso y Zelenski en una sede aún por definirse. Tras esa instancia, se proyecta una cumbre trilateral que incluiría a Trump como mediador.

El presidente estadounidense indicó además que su vicepresidente, JD Vance, junto al secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, se encuentran coordinando acciones con Rusia y Ucrania.

“Este fue un muy buen paso inicial para una guerra que ha estado ocurriendo por casi cuatro años”, afirmó Trump.