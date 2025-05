Avanza el proyecto para la baja de edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados debatió esta semana un nuevo proyecto de ley que establece un Régimen Penal Juvenil para adolescentes a partir de los 14 años. El dictamen de mayoría, que logró 77 firmas, fue impulsado por el oficialismo y sus bloques aliados. Su objetivo es fijar un régimen penal que combine la responsabilidad legal con la educación, la resocialización y la integración social de los jóvenes que entran en conflicto con la ley.

Entre los aspectos centrales, la normativa garantiza los derechos procesales de los adolescentes en línea con el sistema acusatorio, prohíbe que las sanciones interfieran con su escolaridad y limita las penas privativas de libertad a un máximo de 15 años. Además, establece que los adolescentes deberán ser alojados en instituciones separadas de los adultos y con personal capacitado.

Durante el plenario, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), presidenta de la Comisión de Legislación Penal, celebró el avance como una deuda pendiente del Congreso. En sintonía, Roxana Reyes (UCR) remarcó el enfoque resocializador del proyecto: “Es llegar a tiempo para darles una segunda oportunidad”.

Sin embargo, no faltaron las voces críticas. El diputado Christian Castillo (FIT) rechazó el proyecto al considerar que "criminaliza a la juventud" y advirtió que reducir la edad de punibilidad no reduce la criminalidad, sino que puede agravarla. En la misma línea, Germán Martínez (UxP) señaló que el debate aún no está “maduro” y cuestionó la falta de profundidad en el tratamiento parlamentario.

La diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) también anunció la presentación de un dictamen de minoría y denunció problemas de implementación del proyecto en las provincias: “Es desprolijo y contradictorio”.

Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli defendió el texto señalando que el nuevo régimen ofrece garantías que actualmente no tienen los jóvenes de entre 16 y 18 años. “Hoy hay un sistema tutelar donde el juez puede detener al menor sin justificación; este proyecto busca una mirada socioeducativa, no punitiva”, sostuvo.

A pesar de las posturas encontradas, varios legisladores coincidieron en la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil, aunque discrepan en el enfoque y el momento político para hacerlo.