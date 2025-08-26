Milei protagonizó un acto fallido en Junín en medio del escándalo por presuntas coimas

El presidente Javier Milei, durante un acto de campaña en la ciudad bonaerense de Junín, lanzó una polémica frase al señalar que la oposición “está molesta porque le estamos afanando los choreos”, expresión que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó críticas y burlas.

El evento, realizado para presentar candidatos de cara a las elecciones legislativas, estuvo atravesado por las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo. Milei endureció su discurso contra el kirchnerismo, mientras que su hermana, Karina Milei, reiteró la consigna “Kirchnerismo nunca más”.

El fallido presidencial se convirtió en el momento más comentado de la jornada, potenciando el clima de tensión política que rodea al Gobierno.