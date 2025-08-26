Las cámaras Baja y Alta desactivaron las normativas que limitaban el derecho a huelga, disolvían Vialidad Nacional y modificaban organismos como el INTA, INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los rechazos fueron plasmados en el Boletín Oficial.
Milei protagonizó un acto fallido en Junín en medio del escándalo por presuntas coimas
El Presidente lanzó una polémica frase al señalar que la oposición “está molesta porque le estamos afanando los choreos”.Nacionales26/08/2025
El presidente Javier Milei, durante un acto de campaña en la ciudad bonaerense de Junín, lanzó una polémica frase al señalar que la oposición “está molesta porque le estamos afanando los choreos”, expresión que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó críticas y burlas.
El evento, realizado para presentar candidatos de cara a las elecciones legislativas, estuvo atravesado por las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo. Milei endureció su discurso contra el kirchnerismo, mientras que su hermana, Karina Milei, reiteró la consigna “Kirchnerismo nunca más”.
El fallido presidencial se convirtió en el momento más comentado de la jornada, potenciando el clima de tensión política que rodea al Gobierno.
La causa por coimas avanza y salpica a la hermana del Presidente y secretaria de la Presidencia. El miércoles Guillermo Francos irá al Congreso y el jueves comenzará en Diputados la comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA.
Aerolíneas Argentinas advierte por cancelaciones y demoras en vuelos debido a paro de controladores aéreosNacionales22/08/2025
Más de 8.000 pasajeros son afectados por la medida de fuerza impulsada por ATEPSA, que ya generó cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en todo el país.
El Senado rechazó decretos de Milei que disolvían Vialidad Nacional, INTI e INTANacionales21/08/2025
El Senado le puso un freno al cierr de Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial. Las medidas ya habían sido rechazadas por Diputados y quedaron sin efecto.
Milei desplazó al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad tras el escándalo por audios de coimas en el gobiernoNacionales21/08/2025
El presidente dispuso la salida del funcionario a través de un decreto. En las grabaciones, el ahora exdirector denuncia maniobras irregulares que salpican a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.
Con 160 votos opositores y 83 rechazos, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la norma que mejoraba haberes y bonos.
El proyecto impulsado por diputado Julio Cobos busca volver a-04 GMT para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía.
El INCAA creó un programa para difundir películas argentinas en festivales internacionalesNacionales20/08/2025
El Gobierno dará apoyo económico a las producciones de cine argentino en festivales internacionales y cada película podrá recibir hasta dos ayudas en total.
La DPE informó que el siniestro afectó a la zona céntrica y sectores cercanos; bomberos y personal técnico trabajan para restablecer el servicio.
VIDEO | Venezolanos atienden llamado de Maduro en medio de despliegue de buques de EE.UU.Mundo25/08/2025
Cientos de ciudadanos acudieron a plazas y cuarteles para alistarse, en medio de la llegada de unidades navales de EE.UU. frente a las costas venezolanas.
VIDEO | Israel ataca dos veces un hospital de Gaza y mata a rescatistas y periodistasMundo25/08/2025
El Ejército israelí quedó bajo repudio mundial tras un doble ataque contra el Hospital Nasser que dejó al menos 20 muertos, entre ellos cuatro periodistas de agencias de noticias y varios trabajadores de la salud.
Los vuelos partirán desde Punta Arenas y, durante cuatro meses, harán escala en Ushuaia en lugar de Río Gallegos, permitiendo a los fueguinos viajar directamente a las Islas Malvinas. La influencer fueguina, Aylén Mauricio, explica el alcance de este hecho trascendental.