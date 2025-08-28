La DPE informó que el siniestro afectó a la zona céntrica y sectores cercanos; bomberos y personal técnico trabajan para restablecer el servicio.
Una mujer resultó herida tras ser atropellada en Ushuaia
El hecho ocurrió en la intersección de Perón Sur con calle Río Iguazú, cuando un automóvil impactó contra un peatón de 50 años, que debió ser trasladada al hospital.Policiales28/08/2025
Personal policial de la Comisaría local intervino este miércoles en un siniestro vial ocurrido en la intersección de la avenida Perón Sur y calle Río Iguazú.
El accidente se produjo cuando un automóvil Chevrolet Agile, color blanco, conducido por Marlene Vásquez, colisionó con una peatón identificada como Liliana Giménez, de 50 años de edad.
La víctima recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia al hospital para su atención.
En tanto, las autoridades dispusieron el resguardo del vehículo involucrado y se iniciaron las actuaciones correspondientes con la intervención de la autoridad judicial de turno.
Madre e hija fueron halladas sin vida en un departamento del barrio Monte Gallinero de UshuaiaPoliciales22/08/2025
Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono.
La detención se produjo luego de la denuncia de un joven, quien manifestó que había sido víctima de la sustracción de su teléfono celular y otras pertenencias bajo amenazas con un arma blanca.
Cinco personas, entre ellas tres niños, permanecen internados en Ushuaia por monóxido de carbonoPoliciales21/08/2025
Los afectados, dos adultos y tres menores, debieron ser hospitalizados tras detectarse altos niveles de monóxido de carbono en su vivienda de la calle Desdémona.
Brutal ataque en Ushuaia: un hombre mordió la cara de su ex y le provocó graves heridasPoliciales15/08/2025
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
Gendarmería desarticuló una modalidad de narcomenudeo que utilizaba el delivery para distribuir estupefacientes.
El ladrón fue detenido tras una rápida investigación policial que permitió recuperar los celulares robados. La agencia de viajes afectada difundió el caso en TikTok.
Sucedió en una vivienda de la calle Alem al 1000, en Ushuaia, donde un delincuente fue detenido infraganti.
Venezuela envía buques en el Caribe para "combatir el narcotráfico" en medio de tensiones por presencia de EE.UUMundo26/08/2025
Caracas intensifica la vigilancia marítima mientras la presencia naval estadounidense en la región genera un clima de incertidumbre.
Argentina elimina el requisito de visado para turistas indios con visa vigente de EE.UU.Nacionales27/08/2025
La medida permitirá el ingreso de ciudadanos de la India con pasaporte ordinario y visa válida de Estados Unidos, por hasta 90 días, sin necesidad de gestionar visado consular ni Autorización de Viaje Electrónica.
Las autoridades de mesa percibirán $40.000 por cumplir efectivamente su función, y quienes participen en la capacitación previa reconocida por la Justicia Nacional Electoral recibirán un adicional de $40.000. Los delegados percibirán 120 mil pesos.
Las medidas quedan suspendidas solo para el jueves, mientras que continúan vigentes las previstas para el sábado. El sindicato aeronáutico advirtió que podrían extenderse durante septiembre “si la negociación se transforma en meramente dilatoria”.
El nuevo golpe al bolsillo será para "reforzar el financiamiento del Fondo Fiduciario de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas", según justificó el Gobierno.