Una mujer resultó herida tras ser atropellada en Ushuaia

Personal policial de la Comisaría local intervino este miércoles en un siniestro vial ocurrido en la intersección de la avenida Perón Sur y calle Río Iguazú.

El accidente se produjo cuando un automóvil Chevrolet Agile, color blanco, conducido por Marlene Vásquez, colisionó con una peatón identificada como Liliana Giménez, de 50 años de edad.

La víctima recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladada en ambulancia al hospital para su atención.

En tanto, las autoridades dispusieron el resguardo del vehículo involucrado y se iniciaron las actuaciones correspondientes con la intervención de la autoridad judicial de turno.