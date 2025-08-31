La operación incluye más de 3.000 misiles de alcance extendido y equipos de navegación, financiados con aportes de la OTAN y de Estados Unidos.
Israel asegura haber matado a un portavoz de Hamás
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, identificó al portavoz como Abu Obeida, nombre de guerra de quien representaba a las Brigadas Qassam de Hamás.
El ejército israelí anunció el domingo que mató al portavoz del brazo armado de Hamas , mientras el gabinete de seguridad del país se reunía para discutir la creciente ofensiva en algunas de las zonas más pobladas de Gaza.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, identificó al portavoz como Abu Obeida, nombre de guerra de quien representaba a las Brigadas Qassam de Hamás. Fue asesinado el fin de semana. Hamás no ha hecho comentarios al respecto.
La última declaración de Abu Obeida se emitió el viernes, cuando Israel inició las primeras etapas de la nueva ofensiva y declaró la ciudad de Gaza como zona de combate . Su declaración indicó que los militantes harían todo lo posible por proteger a los rehenes vivos, pero advirtió que estarían en zonas de combate. Aseguró que los restos de los rehenes muertos "desaparecerían para siempre".
El gobierno de Maduro realiza una nueva jornada de alistamiento de milicianos para hacer frente a una presunta invasión de EE.UU
Rusia concentra 100.000 soldados cerca de Pokrovsk y ya ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano.
Zelenski denunció que Moscú prefiere “los misiles a la mesa de negociación” y pidió una reacción internacional más firme frente a la ofensiva sobre la capital de Ucrania.
Venezuela envía buques en el Caribe para "combatir el narcotráfico" en medio de tensiones por presencia de EE.UUMundo26/08/2025
Caracas intensifica la vigilancia marítima mientras la presencia naval estadounidense en la región genera un clima de incertidumbre.
El operativo militar, desarrollado cerca de Venezuela, incluye cruceros, destructores, submarinos nucleares y aviones de patrulla. El Pentágono confirmó que la misión se extenderá durante varios meses en aguas internacionales.
VIDEO | Israel ataca dos veces un hospital de Gaza y mata a rescatistas y periodistasMundo25/08/2025
El Ejército israelí quedó bajo repudio mundial tras un doble ataque contra el Hospital Nasser que dejó al menos 20 muertos, entre ellos cuatro periodistas de agencias de noticias y varios trabajadores de la salud.
VIDEO | Venezolanos atienden llamado de Maduro en medio de despliegue de buques de EE.UU.Mundo25/08/2025
Cientos de ciudadanos acudieron a plazas y cuarteles para alistarse, en medio de la llegada de unidades navales de EE.UU. frente a las costas venezolanas.
Tolhuin: Corte programado de energía por trabajos en el nuevo grupo generador de la DPETierra del Fuego29/08/2025
La interrupción del servicio afectará a varios barrios de la ciudad entre la medianoche y las 6 de la mañana.
La operación incluye más de 3.000 misiles de alcance extendido y equipos de navegación, financiados con aportes de la OTAN y de Estados Unidos.
Alcohol al volante en Ushuaia: Chocó, incendió su camioneta y terminó aprehendidoPoliciales30/08/2025
El incidente sucedió en Padín Otero y Congreso Nacional, donde el conductor alcoholizado resultó milagrosamente ileso.
