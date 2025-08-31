Israel asegura haber matado a un portavoz de Hamás

El ejército israelí anunció el domingo que mató al portavoz del brazo armado de Hamas , mientras el gabinete de seguridad del país se reunía para discutir la creciente ofensiva en algunas de las zonas más pobladas de Gaza.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, identificó al portavoz como Abu Obeida, nombre de guerra de quien representaba a las Brigadas Qassam de Hamás. Fue asesinado el fin de semana. Hamás no ha hecho comentarios al respecto.

La última declaración de Abu Obeida se emitió el viernes, cuando Israel inició las primeras etapas de la nueva ofensiva y declaró la ciudad de Gaza como zona de combate . Su declaración indicó que los militantes harían todo lo posible por proteger a los rehenes vivos, pero advirtió que estarían en zonas de combate. Aseguró que los restos de los rehenes muertos "desaparecerían para siempre".