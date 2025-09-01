Lituania instala “dientes de dragón” para frenar un posible avance ruso

Lituania finalizó la instalación de los llamados dientes de dragón en la frontera con Kaliningrado, una barrera antitanque utilizada desde la Segunda Guerra Mundial.

El comandante del Ejército, Raimundas Vaiksnoras, explicó que “las barreras instaladas son sólo una parte de un sistema integrado más amplio” que busca reforzar la seguridad nacional.

“Empezamos por el nivel táctico, es decir, obstáculos específicos en la frontera, y luego combinaremos todo el plan de ingeniería en un sistema coherente”, añadió el militar.

El Ministerio de Defensa, en tanto, subrayó que se trata de una medida preventiva frente a la amenaza rusa, que se intensificó tras la invasión a Ucrania en 2022.

Lituania, junto a Letonia y Estonia, integra la OTAN y mantiene frontera directa con Rusia y Bielorrusia, lo que ha elevado su nivel de preparación militar en los últimos años.