La OMS emitió una alerta por el fentanilo contaminado en Argentina

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la Alerta N.° 4/2025 sobre FENTANILO HLB (citrato de fentanilo) de calidad subestándar, luego de las muertes provocadas por ese producto y que salieron del laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.A.

Se trata de inyecciones utilizadas como analgésicos opioides durante y después de cirugías, para controlar dolor intenso o reducir la frecuencia respiratoria de pacientes en ventilación mecánica. La contaminación de varios lotes con bacterias resistentes (Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii) puede causar infecciones graves y potencialmente mortales, especialmente en pacientes vulnerables.

La ANMAT ya había ordenado la retirada del mercado del lote 31202 de FENTANILO HLB en mayo de 2025 y prohibió la comercialización de productos de HLB Pharma Group S.A.. No obstante, la OMS advierte que otros lotes fabricados o distribuidos por Laboratorios Ramallo S.A. o HLB Pharma podrían seguir en circulación.

Recomendaciones claves de la OMS: