El organismo sanitario pidió a la población abstenerse de consumir el producto y alertó a las autoridades provinciales para su investigación, luego del hallazgo de gusanos en el Municipio de Rojas.
La OMS emitió una alerta por el fentanilo contaminado en Argentina
La Organización Mundial de la Salud recomendó retirar del mercado los lotes afectados por el laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.Salud01/09/2025
La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió la Alerta N.° 4/2025 sobre FENTANILO HLB (citrato de fentanilo) de calidad subestándar, luego de las muertes provocadas por ese producto y que salieron del laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.A.
Se trata de inyecciones utilizadas como analgésicos opioides durante y después de cirugías, para controlar dolor intenso o reducir la frecuencia respiratoria de pacientes en ventilación mecánica. La contaminación de varios lotes con bacterias resistentes (Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii) puede causar infecciones graves y potencialmente mortales, especialmente en pacientes vulnerables.
La ANMAT ya había ordenado la retirada del mercado del lote 31202 de FENTANILO HLB en mayo de 2025 y prohibió la comercialización de productos de HLB Pharma Group S.A.. No obstante, la OMS advierte que otros lotes fabricados o distribuidos por Laboratorios Ramallo S.A. o HLB Pharma podrían seguir en circulación.
Recomendaciones claves de la OMS:
- Los profesionales de la salud deben notificar cualquier hallazgo de estos productos al organismo regulador.
- La población debe evitar el uso de los lotes afectados y consultar de inmediato a un profesional de la salud en caso de haberlos utilizado.
- Los productos médicos siempre deben provenir de proveedores autorizados y con licencia.
- La OMS enfatiza la urgencia de retirar del mercado todos los productos contaminados para proteger la seguridad de los pacientes.
