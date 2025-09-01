Potente terremoto deja en Afganistán al menos 800 muertos y más de 2.500 heridos

Un devastador terremoto sacudió el este de Afganistán la noche del domingo, dejando al menos 800 personas muertas y más de 2.500 heridas, según cifras informadas este lunes por el gobierno talibán.

El movimiento telúrico, de magnitud 6,0, tuvo su epicentro a 27 kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar, y a una profundidad de apenas 8 kilómetros, lo que incrementó su poder destructivo.

Las localidades más afectadas fueron en la vecina provincia de Kunar, especialmente el distrito de Nurgal, donde un residente describió que “casi toda la aldea quedó destruida”. “Los niños están bajo los escombros. Los ancianos están bajo los escombros. Los jóvenes están bajo los escombros”, dijo el hombre, quien pidió ayuda urgente para rescatar a las víctimas.

Las labores de búsqueda se dificultan por la precariedad de recursos disponibles y la falta de personal especializado en las zonas afectadas. El gobierno talibán informó que varias réplicas se sintieron en la región, generando más temor entre los sobrevivientes.