El número de muertos por el terremoto afgano asciende a más de 2.200

Cientos de cadáveres adicionales fueron recuperados en pueblos de montaña destruidos por el fuerte terremoto que sacudió Afganistán el domingo pasado, elevando la cifra de muertos a más de 2.200 personas, según informó este jueves un portavoz del gobierno talibán.

El sismo, de magnitud 6.0 y de carácter superficial, golpeó con especial dureza la provincia de Kunar, donde casas de adobe y madera colapsaron en cuestión de segundos. Una evaluación de la organización Islamic Relief reveló que alrededor del 98% de las viviendas de la zona quedaron dañadas o destruidas.

Entre los testimonios, Muhammad Israel relató que un deslizamiento de tierra provocado por el temblor sepultó su hogar, su ganado y sus pertenencias. “Apenas pude sacar a mis hijos de allí... Las sacudidas siguen ocurriendo. Es imposible vivir allí”, expresó.

Agencias de ayuda humanitaria señalaron que se requieren de forma inmediata personal especializado y suministros médicos para atender a los sobrevivientes, quienes enfrentan no solo la devastación material, sino también el riesgo de nuevos derrumbes y réplicas.