Zelenski denunció que las ofensivas estuvieron dirigidas a la infraestructura energética y reclamó mayor presión internacional sobre el Kremlin.
El número de muertos por el terremoto afgano asciende a más de 2.200
La mayoría de las víctimas fueron registradas en zonas montañosas, donde casi todos los edificios quedaron destruidos.Mundo04/09/2025 AP
Cientos de cadáveres adicionales fueron recuperados en pueblos de montaña destruidos por el fuerte terremoto que sacudió Afganistán el domingo pasado, elevando la cifra de muertos a más de 2.200 personas, según informó este jueves un portavoz del gobierno talibán.
El sismo, de magnitud 6.0 y de carácter superficial, golpeó con especial dureza la provincia de Kunar, donde casas de adobe y madera colapsaron en cuestión de segundos. Una evaluación de la organización Islamic Relief reveló que alrededor del 98% de las viviendas de la zona quedaron dañadas o destruidas.
Entre los testimonios, Muhammad Israel relató que un deslizamiento de tierra provocado por el temblor sepultó su hogar, su ganado y sus pertenencias. “Apenas pude sacar a mis hijos de allí... Las sacudidas siguen ocurriendo. Es imposible vivir allí”, expresó.
Agencias de ayuda humanitaria señalaron que se requieren de forma inmediata personal especializado y suministros médicos para atender a los sobrevivientes, quienes enfrentan no solo la devastación material, sino también el riesgo de nuevos derrumbes y réplicas.
El mandatario vinculó a la organización Tren de Aragua con el gobierno de Nicolás Maduro y defendió el ataque como una acción “contra el narcoterrorismo”.
El sismo de magnitud 6,0 destruyó aldeas enteras y provoca escenas de desesperación entre los sobrevivientes.
El país báltico culminó la colocación de estructuras piramidales antitanques como parte de su estrategia de defensa ante una posible agresión de Moscú.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, identificó al portavoz como Abu Obeida, nombre de guerra de quien representaba a las Brigadas Qassam de Hamás.
La operación incluye más de 3.000 misiles de alcance extendido y equipos de navegación, financiados con aportes de la OTAN y de Estados Unidos.
El gobierno de Maduro realiza una nueva jornada de alistamiento de milicianos para hacer frente a una presunta invasión de EE.UU
Rusia concentra 100.000 soldados cerca de Pokrovsk y ya ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
Dolor en Ushuaia: la familia del incendio en Peniel ya había perdido su casa en otro siniestroTierra del Fuego01/09/2025
En el incendio murieron tres hermanos y sus padres permanecen internados en Terapia Intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.
La Municipalidad de Ushuaia cubrirá los gastos de sepelio de los tres hermanos fallecidos en el incendioTierra del Fuego03/09/2025
El Municipio confirmó que se hará cargo del sepelio de las víctimas del siniestro en el barrio Peniel 1, mientras familiares y allegados organizan colectas para reconstruir la vivienda y ayudar a los abuelos de los jóvenes.
Kevin Ortiz seguirá en prisión tras agredir a su ex pareja en plena vía pública, provocándole lesiones graves en el rostro y realizándole amenazas.
