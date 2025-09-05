Trascendieron los nombres de los fallecidos en el incendio en Ushuaia y ya hay un detenido

La Policía Provincial informó esta tarde que el incendio ocurrido en una vivienda de calle Isla San Pedro al 100, en Ushuaia, fue provocado de manera intencional.

En el siniestro perdieron la vida dos hombres, identificados preliminarmente como Norberto Gastón Bulasio (43) y, en base a testimonios recogidos en el lugar, Oscar Alberto Burgos (39). No obstante, la fuerza aclaró que la segunda identidad aún no está confirmada oficialmente y deberá ser ratificada mediante pericias de ADN dispuestas por la Justicia.

En el marco de la investigación, fue detenido un hombre identificado como Nelson Mancilla, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales.