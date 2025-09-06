El mandatario ucraniano calificó de “irreal” la propuesta de Putin y sugirió que, si realmente busca negociar, el encuentro debería realizarse en Kiev.
Trump autorizó derribar aviones venezolanos en el Caribe
El Presidente de EE.UU advierte a Venezuela y autoriza acciones militares ante cualquier amenaza a buques estadounidenses en el Caribe.Mundo06/09/2025
En una transmisión en vivo desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidois, Donald Trump firmó una orden para el retorno del Departamento de Guerra y autorizó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a derribar aeronaves venezolanas que se acerquen de “manera peligrosa” a buques de guerra estadounidenses desplegados en el mar Caribe.
“Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?”, dijo dirigiéndose al jefe del Estado Mayor conjunto, Dan Caine, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth. “Si vuelan en una posición peligrosa, sus capitanes pueden tomar la decisión sobre qué hacer”, añadió.
La advertencia se produjo tras un incidente denunciado por Washington, que acusó a dos cazas F-16 venezolanos de sobrevolar al destructor USS Jason Dunham en aguas internacionales. El Pentágono calificó la maniobra de “provocativa” y vinculada a los intentos de frenar sus operaciones contra el “narcoterrorismo”.
El propio Trump aseguró que EE.UU. atacó recientemente una lancha en el Caribe que transportaba drogas y que estaría ligada al grupo criminal Tren de Aragua, al que responsabilizó de operar bajo la protección del gobierno de Nicolás Maduro. Según la Casa Blanca, en el ataque murieron once personas.
“Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”, advirtió Trump, quien además confirmó el despliegue de cazas en Puerto Rico para reforzar la vigilancia antidrogas en la zona conocida como el “corredor” del narcotráfico hacia Estados Unidos.
Putin advirtió que cualquier tropa extranjera en Ucrania será considerada “objetivo legítimo”
El mandatario ruso rechazó la idea de una fuerza de paz internacional y aseguró que Moscú solo aceptará acuerdos con garantías de seguridad legalmente vinculantes.
El siniestro ocurrió en calle Isla San Pedro al 100. Dos personas fueron hospitalizadas por inhalación de humo y se hallaron dos cuerpos sin vida en el interior de la vivienda.
La Policía Provincial informó que el incendio ocurrido en calle Isla San Pedro al 100 fue provocado de manera intencional y ya hay un detenido.
Los voluntarios dieron a conocer el parte del trágico hecho en donde dos personas murieron y otras dos están internadas por quemaduras.
Avanza la investigación por el incendio intencional en Ushuaia que dejó dos víctimas fatalesPoliciales06/09/2025
La Policía Provincial realizó allanamientos y secuestros de elementos vinculados a la causa; un hombre que había sido señalado entre las víctimas fue localizado con vida.