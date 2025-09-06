Trump autorizó derribar aviones venezolanos en el Caribe

En una transmisión en vivo desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidois, Donald Trump firmó una orden para el retorno del Departamento de Guerra y autorizó a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a derribar aeronaves venezolanas que se acerquen de “manera peligrosa” a buques de guerra estadounidenses desplegados en el mar Caribe.

“Yo diría, general, si ellos hacen eso, usted tiene la posibilidad de hacer lo que quiera, ¿de acuerdo?”, dijo dirigiéndose al jefe del Estado Mayor conjunto, Dan Caine, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth. “Si vuelan en una posición peligrosa, sus capitanes pueden tomar la decisión sobre qué hacer”, añadió.

La advertencia se produjo tras un incidente denunciado por Washington, que acusó a dos cazas F-16 venezolanos de sobrevolar al destructor USS Jason Dunham en aguas internacionales. El Pentágono calificó la maniobra de “provocativa” y vinculada a los intentos de frenar sus operaciones contra el “narcoterrorismo”.

El propio Trump aseguró que EE.UU. atacó recientemente una lancha en el Caribe que transportaba drogas y que estaría ligada al grupo criminal Tren de Aragua, al que responsabilizó de operar bajo la protección del gobierno de Nicolás Maduro. Según la Casa Blanca, en el ataque murieron once personas.

“Si nos ponen en una posición peligrosa, serán derribados”, advirtió Trump, quien además confirmó el despliegue de cazas en Puerto Rico para reforzar la vigilancia antidrogas en la zona conocida como el “corredor” del narcotráfico hacia Estados Unidos.