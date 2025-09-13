Trump exige a la OTAN dejar de comprar petróleo ruso y amenaza con aranceles a China

Las promesas de Donald Trump para poner fin a la invasión rusa a Ucrania parecen aún lejanas, y en medio de pocos avances diplomáticos reclamó a los países de la OTAN que dejen de comprar petróleo ruso.

El mandatario calificó de “chocante” que aliados como Turquía, Hungría y Eslovaquia continúen importando crudo, señalando que esta práctica debilita la posición negociadora frente a Moscú.

Al mismo tiempo, lanzó una advertencia a China, a quien amenazó con aplicar aranceles de entre el 50% y el 100% por mantener sus compras de petróleo ruso. “China tiene un fuerte control, e incluso un agarre, sobre Rusia, y estos poderosos aranceles romperán ese agarre”, escribió en su red Truth Social.

Trump reiteró que la guerra nunca habría comenzado si él hubiese estado en la Casa Blanca y que su meta es “pararla y salvar miles de vidas rusas y ucranianas”. No obstante, la reunión que mantuvo el mes pasado en Alaska con Vladimir Putin no logró avances hacia un alto el fuego.