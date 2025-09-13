La tensión en Europa del Este se intensificó luego de la incursión de drones rusos en territorio polaco. En respuesta, Francia anunció el envío de tres aviones de combate Rafale.
Trump exige a la OTAN dejar de comprar petróleo ruso y amenaza con aranceles a China
El presidente de EE.UU advirtió que la dependencia energética de Moscú “debilita enormemente” la capacidad de negociación de la alianza y anticipó sanciones comerciales contra Pekín.Mundo13/09/2025
Las promesas de Donald Trump para poner fin a la invasión rusa a Ucrania parecen aún lejanas, y en medio de pocos avances diplomáticos reclamó a los países de la OTAN que dejen de comprar petróleo ruso.
El mandatario calificó de “chocante” que aliados como Turquía, Hungría y Eslovaquia continúen importando crudo, señalando que esta práctica debilita la posición negociadora frente a Moscú.
Al mismo tiempo, lanzó una advertencia a China, a quien amenazó con aplicar aranceles de entre el 50% y el 100% por mantener sus compras de petróleo ruso. “China tiene un fuerte control, e incluso un agarre, sobre Rusia, y estos poderosos aranceles romperán ese agarre”, escribió en su red Truth Social.
Trump reiteró que la guerra nunca habría comenzado si él hubiese estado en la Casa Blanca y que su meta es “pararla y salvar miles de vidas rusas y ucranianas”. No obstante, la reunión que mantuvo el mes pasado en Alaska con Vladimir Putin no logró avances hacia un alto el fuego.
Qatar acusa a Netanyahu de “matar cualquier esperanza” de liberar a los rehenes en Gaza
El primer ministro qatarí responsabilizó a Israel de frustrar la mediación tras el ataque contra líderes de Hamas en Doha.
Tensión en Europa: drones rusos cruzaron a Polonia y Varsovia anuncia modernización militarMundo11/09/2025
El primer ministro Donald Tusk prometió un amplio plan de fortalecimiento del ejército tras la incursión aérea, mientras la OTAN evalúa el desafío a su espacio aéreo.
Las protestas por la prohibición de redes sociales y la corrupción derivaron en ataques directos contra dirigentes y sus familias. Renunció el primer ministro K.P. harma Oli, pero la ola de violencia contra todos los políticos sigue.
El bombardeo en Doha pone en riesgo las conversaciones impulsadas por Estados Unidos y genera condena internacional.
Haití se aísla del mundo con las pandillas controlando casi toda la capital y suspenden vuelosMundo08/09/2025
Los pandilleros terroristas controlan el 90% de Puerto Príncipe, en un país donde el hambre está a la orden del día y donde ya no hay gobernantes.
El mandatario ucraniano calificó de “irreal” la propuesta de Putin y sugirió que, si realmente busca negociar, el encuentro debería realizarse en Kiev.
El Presidente de EE.UU advierte a Venezuela y autoriza acciones militares ante cualquier amenaza a buques estadounidenses en el Caribe.
Defensa Civil emite recomendaciones por vientos que superarán los 100 km/h en UshuaiaTierra del Fuego12/09/2025
Se esperan ráfagas intensas desde la tarde del viernes y durante la madrugada del sábado; piden extremar precauciones.
Randazzo y los candidatos de Provincias Unidas trazan agenda junto a Schiaretti y PichettoNacionales12/09/2025
El espacio, que no representa al kirchnerismo y los liberales, acordó defender el presupuesto universitario, del Garrahan y acompañar a los gobernadores en su reclamo de ATN.
Desde el lunes 15 de septiembre dejará de ser obligatorio el uso de cubiertas de invierno en la ciudad.
Más de 80 intervenciones por caídas de árboles y voladuras de techos por el fuerte temporal en UshuaiaTierra del Fuego13/09/2025
Se activó un operativo conjunto con más de 100 trabajadores municipales y organismos de emergencia para responder a los numerosos incidentes provocados por el temporal de viento.
Dos Santos celebró la inversión energética y destacó el fortalecimiento de la usina de TolhuinTierra del Fuego13/09/2025
El gobernador Gustavo Melella anunció acciones concretas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en la ciudad. La legisladora dijo que "se está en camino el respaldo necesario para estabilizar el sistema de energía".