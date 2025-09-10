Río Grande y Ushuaia serán sedes del III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, un espacio de reflexión y formación que este año contará con la presencia de reconocidos profesionales de la psiquiatría y la salud mental de América Latina y Argentina.

La iniciativa, organizada en conjunto con la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y con el apoyo de la CAF, la Defensoría de la Nación, BGH, OSDE, TotalEnergies, CEMEP, Diagnóstico Di Rienzo y la Clínica San Jorge, contando con el apoyo del intendente Martín Perez que busca promover políticas públicas que prioricen la salud mental desde una mirada integral y comunitaria.

El Congreso se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre en Río Grande, en el gimnasio del Colegio Don Bosco “Padre Miguel Bonuccelli”, y el 19 en Ushuaia, en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas. Además, el 18 de septiembre en la Casa de la Cultura de Río Grande se llevará a cabo una jornada específica destinada a fuerzas de seguridad y profesionales de la salud.

La propuesta está dirigida a profesionales del área, comunidad educativa, asociaciones civiles, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, clubes deportivos y al público en general, con el objetivo de fortalecer redes comunitarias para la prevención del suicidio. Las inscripciones están abiertas en este enlace.

Entre los especialistas confirmados se destacan el Dr. Santiago Levin (presidente de APAL), la Dra. Cora Luguercho (secretaria general de APAL), la Dra. Sandra Fuzul Romano (Sociedad de Psiquiatría de Uruguay), el Dr. Esteban Toro Martínez (presidente de APSA) y el Dr. Paulo Amarante (Universidad Federal de Río de Janeiro).

También participarán referentes nacionales como el Dr. Hernán Alessandria, el Dr. Demian Rodante, la Dra. Cecilia García, el Dr. Pablo Vommaro, el Dr. Héctor Basile, la Lic. Claudia Peláez, el Dr. Juan José Fernández, la Lic. Andrea Ciliberto y la Lic. Silvia Montoya. Por parte del Municipio de Río Grande expondrán el subsecretario de Salud, Dr. Agustín Perez, y la Lic. Marcela Surano, directora de Abordaje Integral en Consumo Problemático.