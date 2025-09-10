La Organización Mundial de la Salud recomendó retirar del mercado los lotes afectados por el laboratorio HLB Pharma y Ramallo S.
Río Grande y Ushuaia serán sedes del III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio
El encuentro, que reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales, se desarrollará del 17 al 19 de septiembre y busca fortalecer el abordaje integral de la salud mental en la provincia.Salud10/09/2025
Río Grande y Ushuaia serán sedes del III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio, un espacio de reflexión y formación que este año contará con la presencia de reconocidos profesionales de la psiquiatría y la salud mental de América Latina y Argentina.
La iniciativa, organizada en conjunto con la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y con el apoyo de la CAF, la Defensoría de la Nación, BGH, OSDE, TotalEnergies, CEMEP, Diagnóstico Di Rienzo y la Clínica San Jorge, contando con el apoyo del intendente Martín Perez que busca promover políticas públicas que prioricen la salud mental desde una mirada integral y comunitaria.
El Congreso se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre en Río Grande, en el gimnasio del Colegio Don Bosco “Padre Miguel Bonuccelli”, y el 19 en Ushuaia, en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas. Además, el 18 de septiembre en la Casa de la Cultura de Río Grande se llevará a cabo una jornada específica destinada a fuerzas de seguridad y profesionales de la salud.
La propuesta está dirigida a profesionales del área, comunidad educativa, asociaciones civiles, fuerzas de seguridad, medios de comunicación, clubes deportivos y al público en general, con el objetivo de fortalecer redes comunitarias para la prevención del suicidio. Las inscripciones están abiertas en este enlace.
Entre los especialistas confirmados se destacan el Dr. Santiago Levin (presidente de APAL), la Dra. Cora Luguercho (secretaria general de APAL), la Dra. Sandra Fuzul Romano (Sociedad de Psiquiatría de Uruguay), el Dr. Esteban Toro Martínez (presidente de APSA) y el Dr. Paulo Amarante (Universidad Federal de Río de Janeiro).
También participarán referentes nacionales como el Dr. Hernán Alessandria, el Dr. Demian Rodante, la Dra. Cecilia García, el Dr. Pablo Vommaro, el Dr. Héctor Basile, la Lic. Claudia Peláez, el Dr. Juan José Fernández, la Lic. Andrea Ciliberto y la Lic. Silvia Montoya. Por parte del Municipio de Río Grande expondrán el subsecretario de Salud, Dr. Agustín Perez, y la Lic. Marcela Surano, directora de Abordaje Integral en Consumo Problemático.
El organismo sanitario pidió a la población abstenerse de consumir el producto y alertó a las autoridades provinciales para su investigación, luego del hallazgo de gusanos en el Municipio de Rojas.
La Administración Nacional alertó sobre la circulación ilegal de un producto no autorizado que usurpa la marca del fármaco original, el cual es para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad.
La cobertura gratuita seguirá garantizada para Misiones, Corrientes, Formosa y determinados departamentos de Salta, Jujuy y Chaco.
Se trata del producto “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize" el cual no cuenta con registros de ingreso al país ni cumple con la normativa alimentaria vigente.
Se trata de aromatizantes, difusores y sanitizantes que se vendían sin habilitación oficial. También se iniciará un sumario a la empresa.
ANMAT prohíbe productos de la marca “Carbon Coco” por falta de autorización sanitariaSalud06/08/2025
La medida afecta a blanqueadores dentales, enjuagues bucales y mascarillas faciales ofrecidos en plataformas online y sin registro oficial.
La receta electrónica será obligatoria para estudios, prácticas y procedimientos médicosSalud21/07/2025
El proceso iniciado en enero con la prescripción electrónica de medicamentos se extiende a todas las indicaciones médicas.
Con el apoyo de empresas chinas, Tierra del Fuego firmó el contrato para construir una nueva central eléctrica en UshuaiaTierra del Fuego09/09/2025
El proyecto, impulsado por una empresa china y la estatal Terra Ignis, promete una solución de fondo a la crisis energética de Ushuaia, aunque los términos del contrato aún no fueron dados a conocer.
Melella dijo que la nueva central eléctrica "asegurará energía a Ushuaia por los próximos treinta años"Tierra del Fuego09/09/2025
La obra, que demandará más de 60 millones de dólares, se emplazará en el ingreso de Ushuaia y comenzará a ejecutarse en breve, según anunciaron en el Gobierno.
Fuertes críticas del Colectivo de Discapacidad al Banco de Tierra del Fuego, UNTDF y la OSEFTierra del Fuego09/09/2025
Denuncian discriminación en una sucursal del BTF de Ushuaia, a su vez cuestionan la falta de inclusión en la Universidad de Tierra del Fuego y el destrato de la obra social de los empleados públicos para la discapacidad.
La Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina llevaron adelante adiestramientos de interoperabilidad en escenarios de alta exigencia.
Río Grande espera entregar 2 millones de plantines de hortalizas en el 2025-2026Tierra del Fuego10/09/2025
Los plantines, en variedades como lechuga, rúcula, acelga, tomates, perejil, orégano y cilantro, se producen en el Invernadero Municipal y serán destinados tanto a productores inscriptos como a familias que buscan complementar su alimentación.