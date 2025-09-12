Desde el lunes 15 de septiembre dejará de ser obligatorio el uso de cubiertas de invierno en la ciudad.
Tierra del Fuego: levantan bloqueo de carne, pero mantienen prohibición de ingreso para cortes con hueso
Las Cámaras de Comercio lograron destrabar el ingreso de carne a la isla, pero el SENASA aclaró que solo se restringe el ingreso de carne con hueso y especies susceptibles a fiebre aftosa.Tierra del Fuego12/09/2025
En menos de 24 horas, las Cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande lograron destrabar el bloqueo transfronterizo que impedía el ingreso de camiones con carne a Tierra del Fuego. La gestión evitó un posible desabastecimiento que hubiera afectado a comercios, supermercados y consumidores de toda la provincia.
Más allá de la acción, el SENASA precisó que la medida de control sanitario solo restringe el ingreso de carne con hueso y especies susceptibles a fiebre aftosa, no así de otros productos cárnicos.
Desde las entidades empresariales destacaron que la rápida coordinación con autoridades nacionales y provinciales fue clave para garantizar el abastecimiento. “Este resultado reafirma el compromiso de las cámaras con la comunidad y con el sector empresario”, señalaron.
La semana pasada, la jueza Federal Mariel Borruto falló a favor de la Asociación Rural de Tierra del Fuego y suspendió por 30 días la resolución 460/2025 del Senasa que habilitaba el ingreso de carne con hueso, desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa hacia la Patagonia, que es libre de la enfermedad sin vacunación.
Defensa Civil emite recomendaciones por vientos que superarán los 100 km/h en UshuaiaTierra del Fuego12/09/2025
Se esperan ráfagas intensas desde la tarde del viernes y durante la madrugada del sábado; piden extremar precauciones.
"El pueblo le dijo basta a las políticas de Milei, pero el Gobierno Nacional no escucha” dijo Laura AvilaTierra del Fuego11/09/2025
La secretaria general del Partido Justicialista de Tierra del Fuego se refirió al resultado electoral y cuestionó el veto l a la Ley de Financiamiento Universitario.
Río Grande lanzó una moratoria con quita de intereses para regularizar deudas municipalesTierra del Fuego11/09/2025
La medida estará vigente hasta el 30 de octubre y busca aliviar la carga financiera de los contribuyentes.
Gastón Díaz: “No podemos permitir más improvisación ni obras paralizadas en Tierra del Fuego”Tierra del Fuego11/09/2025
El candidato a senador por el frente Defendamos Tierra del Fuego exigió la reactivación de la obra pública en la Provincia, al tiempo que reclamó que se discuta el presupuesto "que ponga nuevamente en funcionamiento al Estado Nacional".
Condenan a 16 años de prisión a la mujer acusada de matar a su hija en UshuaiaTierra del Fuego11/09/2025
Según la acusación, la condenada suministró a la niña, por vía oral, clonazepam, quetiapina y levetiracetam, lo que generó una intoxicación farmacológica.
Nueva jornada de limpieza en la Bahía Encerrada para preservar la reserva naturalTierra del Fuego10/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, junto a Prefectura Naval y la Asociación Bahía Encerrada, retiraron residuos voluminosos y anunciaron campañas de concientización ambiental.
La medida se tomó tras el análisis de las condiciones climáticas junto al Servicio Meteorológico Nacional. Se mantendrán controles preventivos en zonas altas.
Condenan a 16 años de prisión a la mujer acusada de matar a su hija en UshuaiaTierra del Fuego11/09/2025
Según la acusación, la condenada suministró a la niña, por vía oral, clonazepam, quetiapina y levetiracetam, lo que generó una intoxicación farmacológica.
El RENAPER lanzó una herramienta digital que permite confirmar al instante si un documento de la serie AAL requiere revisión. También habrá reposición inmediata para quienes tengan viajes programados.
El siniestro sucedido en el Valle de Andorra habría sido causado por un desperfecto eléctrico. El fuego fue controlado por los moradores y luego asistido por bomberos.
Gastón Díaz: “No podemos permitir más improvisación ni obras paralizadas en Tierra del Fuego”Tierra del Fuego11/09/2025
El candidato a senador por el frente Defendamos Tierra del Fuego exigió la reactivación de la obra pública en la Provincia, al tiempo que reclamó que se discuta el presupuesto "que ponga nuevamente en funcionamiento al Estado Nacional".
Río Grande lanzó una moratoria con quita de intereses para regularizar deudas municipalesTierra del Fuego11/09/2025
La medida estará vigente hasta el 30 de octubre y busca aliviar la carga financiera de los contribuyentes.