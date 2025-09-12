Tierra del Fuego: levantan bloqueo de carne, pero mantienen prohibición de ingreso para cortes con hueso

En menos de 24 horas, las Cámaras de Comercio de Ushuaia y Río Grande lograron destrabar el bloqueo transfronterizo que impedía el ingreso de camiones con carne a Tierra del Fuego. La gestión evitó un posible desabastecimiento que hubiera afectado a comercios, supermercados y consumidores de toda la provincia.

Más allá de la acción, el SENASA precisó que la medida de control sanitario solo restringe el ingreso de carne con hueso y especies susceptibles a fiebre aftosa, no así de otros productos cárnicos.

Desde las entidades empresariales destacaron que la rápida coordinación con autoridades nacionales y provinciales fue clave para garantizar el abastecimiento. “Este resultado reafirma el compromiso de las cámaras con la comunidad y con el sector empresario”, señalaron.

La semana pasada, la jueza Federal Mariel Borruto falló a favor de la Asociación Rural de Tierra del Fuego y suspendió por 30 días la resolución 460/2025 del Senasa que habilitaba el ingreso de carne con hueso, desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa hacia la Patagonia, que es libre de la enfermedad sin vacunación.